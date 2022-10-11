Аналитическое агентство TelecomDaily подсчитало, как изменился объем контента в библиотеках российских онлайн-кинотеатров через полгода после отказа крупнейших голливудских студий от работы в России. Большинство стримингов, в том числе «Иви», Okko и «Кинопоиск», впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику. Наибольшее сокращение библиотеки за прошедшие полгода, по данным TelecomDaily, произошло у онлайн-кинотеатра «Иви». Падение за полгода составило 42% — с 14,7 тыс. наименований фильмов и сериалов по итогам первого квартала 2022 года до 8,5 тыс. по итогам третьего. Для сравнения: год назад, в конце третьего квартала 2021-го, в библиотеке «Иви» было больше контента, чем сейчас, — 12,6 тыс. наименований.

На втором месте по динамике сокращения контента среди крупнейших российских платформ оказался Kion, следует из подсчетов TelecomDaily. Как и «Иви», прежде Kion в основном только наращивал библиотеку: так, по итогам третьего квартала 2021 года сервис имел лицензию на показ 8,6 тыс. проектов, на конец первого квартала 2022-го — уже 11,3 тыс. Но по итогам третьего квартала 2022 года в библиотеке сервиса осталось 10,1 тыс. наименований фильмов и сериалов. Таким образом, падение составило почти 11%. Единственным сервисом, который за прошедшие полгода не сократил, а нарастил количество контента в библиотеке, стал Wink, следует из данных TelecomDaily. Так, в третьем квартале 2021 года в распоряжении сервиса было 7,7 тыс. фильмов и сериалов, в первом квартале 2022-го — 9,6 тыс., в третьем квартале 2022-го — 10,3 тыс. Прирост за последние полгода составил почти 7%. Кинотеатры комментируют, что методика подсчёта не совсем точная, а в онлайн-кинотеатре «Иви» сокращение библиотеки объяснили изменением фокуса компании «с количества фильмов и сериалов на качество».