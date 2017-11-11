«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», — сказал вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин на международной конференции Сбербанка по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day, — «Но скоро все появится, потому что мы свою потребность удовлетворили».

https://youtu.be/0q5p7xP4cdA