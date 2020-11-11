Маркетплейс открыл данные о том, какие товары ищут и какие категории просматривают пользователи. Из статистики можно узнать, что самая популярные категории товаров -- одежда (19,3% просмотров) и товары для мам и детей (11,7%). Информация доступна для периода с 1 июля по 10 ноября. На продукты питания приходится 3,6%, в основном это напитки и бакалея.

Сведения о поисковых запросах пока доступны только в виде отчёта о том, какие товары люди искали, но не нашли. Это должно помочь продавцам узнать, в каком направлении расширять ассортимент. Отдельно в отчёте выделена категория «Не подошли»: «результаты таких поисковых запросов не заинтересовали покупателей. В столбце Доля неуспешных запросов указан процент запросов, после которых покупатели не перешли на карточку товара и не добавили ни одного товара в корзину». Судя по этой статистике, поиск у Ozon работает неоптимально: он часто относит товары не к тем категориям, в которых их ищут пользователи.

Лидером по разочарованиям оказался запрос «смазка», 85% искавших ничего не положили в корзину. Возможно, это связано с тем, что сам Ozon относит этот запрос к категории «товары для автомобилей и мототехники», но в блоке «бестселлеры» выдаёт интимные смазки. 89% недовольны результатами по запросу «маски» -- Ozon относит их к товарам для красоты и выдаёт косметику, люди, предположительно, ищут средства индивидуальной защиты. Аналогичная ситуация с «айкос3» -- Ozon считает, что это чехлы на телефон, и 95% искавших ничего не кладут в корзину.

Лидером по запросам с нулевым результатом стал электрошокер -- в сентябре его искали и не нашли 6483 раза. Снюс искали 2275 раз, в список лидеров попали calzedonia, iherb, bershka, balenciaga. 23 раза за месяц пользователи искали «тапор».

У Яндекс.Маркета в феврале стала доступна более подробная аналитика «об объёме продаж и доле брендов в 790 категориях, популярных товарах, ценах и о многом другом», но она доступна только продавцам и поставщикам, которые готовы сами поделиться данными по собственным товарам.