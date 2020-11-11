Александр Мамут не хотел продавать Okko банку, поэтому последний вынужден был покупать весь «Рамблер», рассказали источники Forbes. Именно на онлайн-кинотеатр «Сбер» рассчитывает в отношении монетизации. «Выручка Okko по итогам 2020 года может составить 4,5 млрд рублей, вся компания оценивается в 7−8 млрд рублей». «Сбер» выкупал «Рамблер» двумя сделками в 2019 и 2020 году и потратил на это, предположительно, 9−11 млрд рублей. В процессе покупки из Okko ушли прежнее руководство и часть команды, были наняты «150−200» новых сотрудников.

Мамут с самого начала покупал Okko для того, чтобы это была вишенка на не очень вкусном торте, так как Rambler без Okko продать бы не получилось. Другие активы — «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат» — «Сберу» не нужны.

Ненужные интернет-издания создали банку некоторые сложности при покупке. Компании с иностранным участием более 20% не могут владеть СМИ в России, при этом 43,5% акций «Сбера» -- у нерезидентов. В результате Сергей Шишкин стал учредителем ООО «Медианна», которому Мамут передал 80% ООО «Рамблер&Ко», управляющего «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», «Секрет фирмы» и остальными СМИ холдинга. Остальные 20% принадлежат ООО «Эпоха Диджитал», которую на 100% скупила структура «Сбера».

Сергей Шишкин был топ-менеджером «Газпром Медиа» и может быть назначен гендиректором «Рамблера». Не являясь собственником СМИ, «Сбер» не может претендовать на контроль над ними, они должны оставаться независимыми. Юридические механизмы контроля над Шишкиным должны у банка отсутствовать, подчеркивают опрошенные РБК эксперты.