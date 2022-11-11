Холдинг VK ведет переговоры о приобретении продакшен-компании Medium Quality, рассказали источник, близкий к Medium Quality, и источник в одном из агентств инфлюенс-маркетинга. Medium Quality снимает и выпускает популярные YouTube-проекты «Что было дальше?» (на канал Labelcom, где выходит проект, подписаны более 7,5 млн человек), Big Russian Boss Show (2,7 млн подписчиков), «Я себя знаю!» (на канал ведущего Азамата Мусагалиева, где выходит проект, подписаны более 1,4 млн человек), «Внутри Лапенко» (на канал Антона Лапенко подписаны более 3,1 млн человек) и другие. У компании также есть своя видеостриминговая платформа The Hole, запущенная в 2021 году для выпуска YouTube-шоу в мобильном формате. Владельцем Medium Quality является креативный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов. Опрошенные представители агентств инфлюенс-маркетинга и видеосервисов не берутся оценивать стоимость Medium Quality. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что стоимость сделки может быть выше рыночной — в первую очередь в силу того, что VK «нуждается в такого рода продакшенах».

Принадлежащая VK «ВКонтакте» — крупнейшая соцсеть по среднесуточному охвату в России: 42% россиян старше 12 лет в сентябре, по данным Mediascope. В мае 2022 года соцсеть запустила приложение для публикации вертикальных коротких видео «VK Клипы», а уже в июне говорила о «многократном росте активности пользователей» в нем. В июне 2022 года компания «МФ технологии» (владеет 57,3% акций VK) купила агентство инфлюенс-маркетинга Invite вместе с его дочерними компаниями — музыкальным лейблом Invite Music и лицензионным агентством Invite Licensing. А в конце октября стало известно, что VK готовится получить контроль или купить группу Didenok Team, в которую входят одноименные коммуникационное агентство, специализирующееся на продвижении через блогеров, PR-агентство, продакшен и креативный бутик.