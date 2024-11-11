Пообщались с директором и основателем Nethouse Денисом Имшенецким — он рассказал про внутренние развороты в компании, с каких мыслей приходится начинать каждый день, и что на сейчас из себя вообще представляет сегмент сайтов, помогающих присутствию в сети.

Энджой!

Вы присутствуете на рынке SaaS, где, достаточно редкий случай, есть три крупных игрока и у всех, в общем-то, всё хорошо — Ucoz, Tilda и вы. Почему так получается, как отрасль отстраивается друг от друга?

В 2011 году, когда мы только запускали Nethouse, на рынке конструкторов сайтов можно было насчитать, наверное, не более 10 игроков, включая международных. За прошедшие годы появилось множество российских сервисов и, несмотря на недавний уход Wix и Ecwid, конкуренция существенно выросла. Также нельзя забывать, что все мы так или иначе конкурируем с CMS, в частности, с WordPress, на базе которого работает около 60% всех сайтов мира. А еще есть маркетплейсы, в которые некоторые начинающие предприниматели приходят напрямую без своего интернет-магазина. Это самый настоящий "алый океан" (сильно конкурентная ниша – прим. Roem.ru). С точки зрения позиционирования и специализации рынок условно можно разделить на конструкторы интернет-магазинов, конструкторы лендингов и универсальные, с помощью которых можно запустить любой вид сайта. Большая часть сервисов на сегодняшний день не инвестирует в новый функционал, предпочитая привлекать клиентов имеющимися возможностями. Самые крупные, например, Nethouse и Tilda продолжают развивать свои конструкторы, а также запускают новые направления, например, продажу билетов и создание онлайн-курсов. У нас из нового — билетный сервис Nethouse.События, он стал локомотивом платформы в целом. За 10 месяцев 2024 года организаторы мероприятий продали с нашей помощью более 216 000 билетов на сумму более полумиллиарда рублей. Можно сказать, что мы сделали серьёзный пивот, когда решили развивать билетное направление.

Как вы сами видите своих клиентов? Кто для вас легаси, кто для вас хороший клиент сейчас?

Типовой клиент конструктора сайтов с 2011 года не сильно изменился. Это по-прежнему начинающий предприниматель, который хочет больше зарабатывать с помощью выхода в онлайн. Это может быть уже имеющийся бизнес и сайт-визитка или тестирование новой ниши в виде лендинга или интернет-магазина. Хороший клиент для нас тот, кто начал пользоваться Nethouse, сделал красивый сайт, подключил домен и полезные интеграции в виде онлайн-оплаты, доставки, почты, онлайн-чата и пр. Выполнение этих пунктов говорит о долгосрочных планах сотрудничества. Некоторые пользователи с нами практически с основания, почти 13 лет.

Происходит ли рост квалификации бизнесменов, работающих в интернете?

Чаще всего мы сталкиваемся с пользователями, которые на старте мало что понимают в создании сайтов. Именно поэтому мы пришли от позиционирования "создайте сайт сами" к "если у вас нет времени и желания разбираться, обратитесь к нашим Агентам за сайтом "под ключ". Агенты — это небольшие веб-студии, которые по очень демократичной цене создают очень симпатичные сайты. Цена вопроса — около девяти тысяч рублей (мы указываем 8990 – так цена выглядит приятнее) за сайт-визитку/лендинг и около 17 тысяч рублей — за небольшой интернет-магазин.

Что влияет у пользователя на появление мысли "о, нам нужен сайт / домен / разработчик", приходится ли клиента образовывать, или люди уже начинают понимать, что им сейчас нужно?

Когда мы общаемся с "новорегами" — теми, кто недавно создал у нас сайт, понимаем, что пользователи очень разные, с разной мотивацией и потребностями. Одни ищут альтернативу ушедшим Wix и Ecwid.

Вторые, в довесок к магазину в Ozon, хотят попробовать запустить свой интернет-магазин. Третьим, например, преподаватели в институте дали задание, четвертым быстро нужен сайт с SEO и контекстной рекламой для оперативного привлечения клиентов. Своей миссией мы видим развитие наших пользователей в области сайтостроения, маркетинга и продвижения. Для этого пишем много полезного контента, проводим вебинары, стриминги с разборами бизнес-ситуаций. Собираем экспертов на ключевые онлайн-мероприятия для образования – например, в начале декабря будет уже 7-й Nethouse Days – он проходит в онлайне и бесплатен для участников. Сейчас мероприятие усложнилось – в первый день упор делаем на сайтостроение, маркетинг и бизнес, а во второй – на продажу билетов на события, онлайн обучение. При желании можете посмотреть как это работает.

Каковы ваши ожидания от того, что множество вопросов, раньше уходивших в поисковые сети и товарные поиски, теперь уходят в GPT-подобные сервисы? Для вас это проблема? Для вебмастеров? Для пользователей интернета, ищущих информацию?

Воспринимаю как данность. GPT развивается, поисковые инструменты меняются. Например, когда сегодня мы вбиваем в Яндексе запрос "Как создать сайт", по умолчанию видим ответ в "Поиск с нейро", который подается как истина и правильный ответ. Пользователю не нужно открывать ссылки ниже. Подрежет ли это трафик из SEO? Вероятность этого высока.

С точки зрения безопасности насколько сейчас легко работать публичным сервисам? Количество хищений через Сеть постоянно растёт, вы предоставляете инфраструктуру, которой могут пользоваться злоумышленники, вам приходится это учитывать в своей деятельности. Это является вообще проблемой?

Безусловно, риски есть. И чем крупнее компания, тем выше риски — человеческий фактор никто не отменял. Мы достаточно опытные и уверены как в своей инфраструктуре, так и в команде.

Если говорить о проблемах, какие топ-три ваших задач приходят в голову с самого утра, когда вы переключаетесь на работу?

Хорошо бы чтоб только три… Но если первое о чём думаю, то вот это: Увеличение числа новых регистраций по адекватной стоимости и рост конверсии из регистрации в оплату. Построение и развитие команды, повышение эффективности сотрудников за счёт автоматизации и новых инструментов. Поиск новых точек роста и новых перспективных направлений, тестирование гипотез. Последняя задача — ключевая.

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