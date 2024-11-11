Иранское агентство Tasnim сообщило о старте работы карт местной платёжной системы Shetab в России — пока что с них можно снимать рубли в российских банкоматах.

Это первый этап интеграции карт «Мир» и Shetab, на втором — карты «Мир» заработают в Иране. В последующем же картами Shetab можно будет пользоваться и в терминалах оплаты российских магазинов.

Работа карт «Мир» за рубежом осложняется тем, что банки-партнёры и центробанки государств, где принимается карта «Мир», обычно хотят сохранить деловые отношения с США, что приводит к трениям по вопросу сотрудничества в финансовой сфере одновременно и с Россией, и с США. Иран в этом смысле является страной, где голос США не слышен, поэтому перебоев в работе карт «Мир» в Иране ожидать не следует.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>