Обновление в 11:10. В Mail.ru Group пояснили: «В данном случае это финансовая инвестиция, отсутствует конфликт интересов, как у сотрудника, так и у всего холдинга в целом. Все внутренние процедуры соблюдены».

Операционный директор Mail.ru Group Владимир Никольский учредил и владеет половиной проекта Doctor Smart, выяснили «Ведомости» и подтвердил сам Никольский. Вторую половину управляющей компании ООО «Смарт телемед» контролирует другой соучредитель — Павел Ройтберг, сын совладельца клиники «Медицина» Григория Ройтберга. Холдинг Mail.ru Group владеет медицинским проектом «Здоровье@Mail.ru». Кодекс деловой этики (.pdf), одобренный Cоветом Директоров Mail.ru Group Limited 25 февраля 2016 года, предполагает, что: «сотрудники должны стремиться избегать не только тех ситуаций, в которых возникает фактический конфликт интересов, но и ситуаций, в которых создаётся видимость наличия конфликта между личными интересами и интересами группы». Никольский считает, что конфликта нет, о своих инвестициях он предупредил работодателя. Представитель Mail.ru Group подтвердил «Ведомостям» — конфликта нет: «Мы не против, что сотрудники инвестируют в любые проекты, которые считают перспективными как портфельные инвестиции». Ещё год назад холдинг планировал привлечь к суду другого вице-президента — Юрия Гурского. Среди «любых» проектов последнего оказалась популярная Prisma, слабо подконтрольная MRG. Холдинг это не устроило, Гурский был уволен и несколько месяцев стороны урегулировали разногласия. В том же 2016 году Mail.ru Group показал и «обратный пример». Холдинг вложился в юрлицо гипотетического конкурента для Delivery Club (DC), основанное бывшим топ-менеджментом DC. Затем купил сам DC, назначил руководителями Delivery Club тот самый бывший топ-менеджмент конкурента (и он же — бывший топ-менеджмент DC) и, наконец, поглотил до конца, так и не начавший работу проект-конкурент — «Фудмэйт».

«Здоровье@Mail.ru» описывает само себя следующим образом:

Все о здоровом образе жизни, болезнях, лекарствах. Диагностика, консультации*, запись к врачу.

Через Doctor Smart, как выяснили «Ведомости»:

Пользователи смогут получать онлайн-консультации специалистов — терапевтов, диетологов, ветеринаров и др., в перспективе — записаться в клинику или лабораторию для анализов.

У привычного проекта Mail.ru Group с планами нового сервиса (Doctor Smart ещё не запущен) совпадают, как минимум, заинтересованность в оказании услуг: диагностики, консультаций и записи к врачу. Инвестиции в Doctor Smart составили несколько миллионов долларов — это личные средства учредителей, уточнил Павел Ройтберг.

В июле 2016 Mail.ru Group уволил своего вице-президента Юрия Гурского из-за конфликта интересов. Месяцем ранее по открытым источникам выяснилось, что два новых продукта Гурского и бывших сотрудников MRG, запустились без MRG. Одним из таких проектов была Prisma. У MRG не было аналогичного приложения во время бурной премьеры Prisma, однако за день до увольнения Гурского и в сам этот день, Mail.ru Group представила два аналога Prisma за два дня. В начале августа 2016 года Mail.ru Group объявили, что они попросят суды защитить интересы MRG от Юрия Гурского. Но уже в октябре MRG и Гурский: «урегулировали разногласия и разрешили спорные моменты. Стороны пришли к пониманию, что конфликт интересов отсутствует».

Известен и обратный пример. Когда интересы MRG не страдают от независимого топ-менеджмента, а совпадают с интересами управляющих. В августе 2016 года из доставки еды Delivery Club, (независимой от MRG на тот момент) ушёл операционный директор Константин Захаров и управляющий директор новых направлений бизнеса Андрей Лукашевич. Менеджеры основали похожий сервис «Фудмэйт», где Mail.ru Group купила 40%. В ноябре MRG объявила о покупке 100% в Delivery Club, а через 9 дней назначила Константина Захарова и Андрея Лукашевича руководителями Delivery Club. Сейчас все 100% «Фудмэйт» принадлежат MRG, лендинг foodmate.ru закрыт, проект конкурент для Delivery Club так и не начал работу.

P. S. Doctor Smart директора Mail.ru Group Никольского — это не новая Prisma для MRG, а новый «Фудмэйт»?

* — В 2018 году вступит в действие закон о телемедицине — он и сделает легальными удалённые консультации с врачами. Свои проекты в сфере телемедицины развивает главный конкурент Mail.ru Group — «Яндекс»; «Мегафон», контролирующий саму Mail.ru Group, и многие другие компании, в диапазоне от гигантского «Сбербанка» до новых стартапов, подобных Doctor Smart.