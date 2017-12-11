Data Insight: 38% компаний малого бизнеса рекламируются на Avito, на 2-м месте ВКонтакте (оценок для «Яндекса» нет)


Компания Data Insight исследовала (.pdf) рынок частного предпринимательства и малого бизнеса в России. Объем частного предпринимательства и малого бизнеса на российском рынке услуг 5,5 трлн рублей и 2,4 млрд заказов в год. В малом бизнесе сферы услуг занято 9,6 млн человек. Для 74% из них оказание услуг — это основная деятельность и источник дохода.

Самая крупная категория по числу заказов — пассажирские перевозки.

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В среднем вложения предпринимателей окупаются за 1−2 месяца. Наиболее затратная категория «Транспорт и перевозки».

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Несмотря на то что основным источником заказов являются рекомендации, 40% платят за рекламу.

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Больше всего на рекламу в Интернете тратят IT-специалисты (36%), исполнители в сегментах «Красота и здоровье» и «Бытовые услуги» (28%). Меньше всего — в сферах «Организация праздников» (12%), «Ремонт авто» (13%) и «Ремонт жилья» (18%). Те, кто меньше тратит на продвижение в Интернете, больше размещается в бумажных газетах объявлений.

38% компаний малого бизнеса рекламируются на Avito, на втором месте «ВКонтакте» — его используют 13,8% респондентов (примечание: «Яндекс» не раскрывает сегментацию про «частные услуги», насколько цифры этого рекламного игрока больше или меньше цифр конкурентов — неизвестно).

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Дубр

    «Avito используют 38% от оказывающих услуги в России; это ресурс № 1 по доле выручки среди интернет-площадок.»

    Графика, где напротив Avito стояла бы цифра 38% в пдфке нету, а есть какой-то довольно непонятный «по выручке» (ага, расскажите мне, как малый бизнес умеет измерять выручку по каналом). Подозреваю, что такого графика в пдфке нет именно потому что Avito в нем не был бы № 1 =)

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Авито это всегда ожидание дешево потому то б.у., насчет дешево это касается и услуг тоже, такое впечатление что для людей авито этот тоже алиэкспресс только с моментальным получением.

    Я лично с авито пробовал 2 раза, собственная система расчета ROI каждый раз мне говорила что это одна из самых глупых трат денег.
    Сейчас вообще с платными рекламными каналами настоящая беда, найти рекламный источник с которым хотя бы в ноль можно выйти при первом заказе, уже практически не возможно, а работать в надежде на второго и третьего могут себе позволить только крупные компании, если средняя и уж тем более мелкая компания, готова тратится на рекламу с положительным ROI со второго-третьего заказа, то скорее всего эта компания будет скоро банкротом.

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    Дубр

    «На 2-м месте не «Яндекс», а «ВКонтакте»»

    Ну блин, а как там может оказаться Яндекс, если:

    «В распределении учтены только деньги, которые приносит
    размещение предложения услуг на интернет-площадках без учета
    других интернет-каналов (собственный сайт, контекстная
    реклама и др.).»

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    Дубр

    «Avito используют 38% от оказывающих услуги в России; это ресурс № 1 по доле выручки среди интернет-площадок.»

    Графика, где напротив Avito стояла бы цифра 38% в пдфке нету, а есть какой-то довольно непонятный «по выручке» (ага, расскажите мне, как малый бизнес умеет измерять выручку по каналом). Подозреваю, что такого графика в пдфке нет именно потому что Avito в нем не был бы № 1 =)

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    Лариса Ивановна

    Не знаю насчёт Avito. Я оттуда ушла из-за жуткого спама после размещения каждого объявления. С Яндекса «выхлоп» оказался околонулевой. Остановилась на ВКонтакте и Юле. ВКонтакте на ура идут услуги, на Юле — уже готовые товары.

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    Альтер Эго > Денис Демидов контекст

    >…найти рекламный источник с которым хотя бы в ноль можно выйти при первом заказе, уже практически не возможно …

    Добро пожаловать в постиндустриальный мир 21-го века! Хотите оставаться в бизнесе — выстраивайте с клиентами отношения. Становитесь для клиентов дефолтным поставщиком вашей услуги, чтобы, когда услуга понадобится снова, они шли к вам уже без рекламы. А ещё, чтобы рекомендовали вас друзьям и знакомым, оставляли положительные отзывы в соцсетях и других сайтах.
    Если это для вас неприемлемо/сложно, то можете закрывать бизнес уже сейчас. Старые добрые времена «нагнал рекламой лохов, впарил им услугу, нагнал новых» уже не вернуться, по крайней мере до зомби-апокалипсиса.

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