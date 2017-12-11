Компания Data Insight исследовала (.pdf) рынок частного предпринимательства и малого бизнеса в России. Объем частного предпринимательства и малого бизнеса на российском рынке услуг 5,5 трлн рублей и 2,4 млрд заказов в год. В малом бизнесе сферы услуг занято 9,6 млн человек. Для 74% из них оказание услуг — это основная деятельность и источник дохода.

Самая крупная категория по числу заказов — пассажирские перевозки.

В среднем вложения предпринимателей окупаются за 1−2 месяца. Наиболее затратная категория «Транспорт и перевозки».

Несмотря на то что основным источником заказов являются рекомендации, 40% платят за рекламу.

Больше всего на рекламу в Интернете тратят IT-специалисты (36%), исполнители в сегментах «Красота и здоровье» и «Бытовые услуги» (28%). Меньше всего — в сферах «Организация праздников» (12%), «Ремонт авто» (13%) и «Ремонт жилья» (18%). Те, кто меньше тратит на продвижение в Интернете, больше размещается в бумажных газетах объявлений.

38% компаний малого бизнеса рекламируются на Avito, на втором месте «ВКонтакте» — его используют 13,8% респондентов (примечание: «Яндекс» не раскрывает сегментацию про «частные услуги», насколько цифры этого рекламного игрока больше или меньше цифр конкурентов — неизвестно).