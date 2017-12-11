Лидер мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил «Роем!» почему на прошлой неделе Telegram перешёл с алгоритма хеширования (используется в том числе при шифровании) SHA-1 на SHA-256:
«На данный момент различие скорее религиозное, но в целом сообщество более спокойно относится sha256. В нашей схеме не имеет значения, что из двух используется, но большинству криптогиков уютнее, когда нигде не упоминается sha1».
Ранее Telegram, в частности идеолог технической части проекта Николай Дуров, отрицал необходимость замены SHA-1 на SHA-256. Следует заметить, что конечных пользователей Telegram или авторов СМИ (журналисты часто пользуются именно Tg) алгоритмы шифрования обычно не интересуют, в отличие от судов или новой возможности встраивать сообщения Telegram на веб-странички. Например конкурирующий Viber сначала завоевал значительную популярность и лишь в 6-й версии мессенджера в него пришло Еnd-to-end шифрование. Похожее отношение к шифрованию было у авторов WhatsApp и Facebook Messenger. Telegram же, по рассказам основателей, создавался иначе и сразу проектировался, как защищённое средство связи с первых версий.
На смену алгоритма обратил внимание специалист по информационной безопасности Андрей Споров, в своём ЖЖ: «Telegram: MTProto 2.0 перешел "втихую" с SHA-1 на SHA-256 и внесен еще ряд изменений - с чего вдруг?: sporaw»
Cloud chats и End-to-End шифрование в Telegram, было — стало:
Громким событием прошлой недели вокруг мессенджера Telegram было не шифрование, а жалоба его адвоката Рамиля Ахметгалиева в Верховный Суд РФ на приказ ФСБ о раскрытии сообщений. Прямой связи между приказом и Telegram нет (хотя благодаря этому документу мессенджер заработал себе штраф). Адвокат попросил суд рассмотреть ситуацию в целом. По его мнению предложенный ФСБ порядок доступа к переписке в мессенджерах противоречит УПК и закону о оперативно-розыскной деятельности; был издан на основании недействующего федерального закона; и имеет ряд других изъянов, которые делают приказ незаконным. В свою очередь ФСБ попросила легализовать «технические средства связи» для организации доступа к пользовательской переписке. Инициатива ведомства тоже предпринята в целом, и не направлена непосредственно против Telegram.
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И прежний и нынешний алгоритм разработан АНБ США, со всеми вытекающими отсюда последствиями.Да и кто нынче ломает алгоритмы и протоколы, проще получить доступ к девайсу.
> Следует заметить, что по-большому счёту, конечных пользователей Telegram или авторов СМИ (журналисты — очень часто пользуются именно Telegram) алгоритм шифрования не интересует.
Их это не интересует ровно до того момента, когда они неожиданно (их же не инетересует?) для себя узнают, что их «зашифрованные сообщения» оказались доступными в том или ином виде для ФСБ. В противном случае могли бы пользоваться для общения чем угодно — ВК, FB msg, twitter, instagram, whatsapp, viber
и т. д. и т. п.
Т.е. это достаточно странная формулировка.
Если же это про веру к брэнду в целом (типа «ВСЕ СУПЕР МЕГА КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» © один известный проходимец — это тоже цитата), то тогда да. Если говорят безопасно, значит безопасно ;)
Что касается ответа Дурова, то, к сожалению, он формально есть, но фактически его нет: https://sporaw.livejournal.com/505194.html
Может таки алгоритм не шифрования, а хеширования?
Речь о крипто-протоколе. Очевидно, он включает разные крипто-примитивы,
в т. ч. функции хэширования, которые используются в т. ч. и в процессе шифрования.
Было:
https://web.archive.org/web/20171024053646im_/https://core.telegram.org/file/811140187/1/sfBQV3Trp80/3a3c48bad836b853ed
Стало:
https://core.telegram.org/file/811140633/4/hHw6Zy2DPyQ.109500/cabc10049a7190694f
Как вы считаете, кусок ли это шифрования?
msg_key_large = SHA256 (substr (key, 88+x, 32) + plaintext + random_padding);
msg_key = substr (msg_key_large, 8, 16);
sha256_a = SHA256 (msg_key + substr (key, x, 36));
sha256_b = SHA256 (substr (key, 40+x, 36) + msg_key);
aes_key = substr (sha256_a, 0, 8) + substr (sha256_b, 8, 16) + substr (sha256_a, 24, 8);
aes_iv = substr (sha256_b, 0, 8) + substr (sha256_a, 8, 16) + substr (sha256_b, 24, 8);
Про KDF:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0
Скорее всего имеется ввиду переход на SHA-2.
А, Николай, я понял о чем вы. Вы про текст статьи на roem, я просто пропустил этот момент: «Лидер мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил «Роем!» почему на прошлой неделе Telegram перешёл с алгоритма шифрования SHA-1 на SHA-256:»
Да, тут, конечно, неверно написано. Речь про алгоритм хэширование (результаты которого далее могут использовать уже различными путями, в т.ч. и косвенно в процессе шифрования).