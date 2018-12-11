Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 000 рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова. В ноябре Роскомнадзор потребовал от компании подключиться к информационной системе, содержащей информацию о заблокированных в России сайтах, и исключить их из поисковой выдачи. Штраф мог составить от 500 000 до 700 000 рублей.
Жаров заявил, что служба может возбудить против нее еще одно административное дело, если компания не начнет удалять противоправную информацию. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отметил, что ведомство само вынесет решение о штрафе, так как у него есть такие полномочия.
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Мне кажется, в заголовке после слова «рублей» пропущено два важных слова «в секунду».
>> Мне кажется, в заголовке после слова «рублей» пропущено два важных слова «в секунду».
собрать все книги да и сжечь. В своем репертуаре как обычно.
Беззубый РКН, будет эти копейки пару лет упрашивать заплатить, вести переговоры, раз в год встречаться с представителями гугла за круглым столом.
Он не беззубый, он — салдофонский и тупой, и его судьба — такая же как у Карабаса Барабаса.
Давеча пришлось столкнуться с мошенничеством в отношении родственника. По вашей теме, Денис, авто. Человек в возрасте заказывает на лендинга «3-в-1 видеорегистратор на две катеры + радар детектор». Продавец — мошенник, пристал потёртый китайскую дрянь, не соотв. заявленным характеристикам никак. Почтой России.
В итоге приняло заявление только полиция, но две недели пока нет ответа.
Хостинг — в РФ: «мы не можем решать мошенник или нет, правил не нарушает».
Роскомпозор — просто слился неответ на почту.
Сайт рекламируется в рекламных на топовых авто-сайтах.
Так что если какой Ашманов скажет, что РКН нужен для простого народа, — смело можно отправлять на сайт того мошенника. Ни один РКН ему не помеха, даже пальцем не тронут. А пока полиция-дело-суд — он продаст муляжи через дропов тысяче автомобилистов из простого народа.
катеры == камеры
Синодов, сделай редактирование!
А вообще, поисковики в текущем виде уже давно получили смертельную инъекцию, и дело не в вождях/копирастах.
Их давно начисто сразили «пластиковые окна». Уже больше десяти лет как никого не волнует реальные возможности поисковика,
в т. ч. полнота и фильтры.
Волнует только одно — доволен ли хомяк заказанными по первой ссылке пиццами и колушкой, и hd порно роликом в режиме «инкогнито». Все эти чудеса ML и оценки асессоров сыграли злую шутку.
Хуже всего то, что большой Гугл всех психологически подавил, никто даже помыслить не смеет о каких-то альтернативах.
Выглядит как старческое бурчание. Да, они такие. Но возвращение во времена LexisNexis и Altavista вряд ли возможно. Приходится как-то жить с тем, что имеем.
«Их давно начисто сразили «пластиковые окна». Уже больше десяти лет как никого не волнует реальные возможности поисковика, в т. ч. полнота и фильтры.»
Это верно не вполне:
https://www.ashmanov.com/lab2018.pdf
Вы не поняли моей мысли. Я имел в виду то, что Гугл (а следом и все) мерой качества считают оценки асессоров по сферическим в вакууме «пластиковым окнам» — типовым запросам пользователей, чаще всего простых обывателей. Показывается пицца с колушкой для Урюпинска — хороший, годный поиск.
Реально же поисковую машину можно развивать по куче других направлений, это ничего не делается. Например, фильтры сложные, условия. По сути дать возможность первичный пре-процесс запросов пользователь сделать самому.
Понятно, что тяжелые запросы должны быть платные, и кто-то даже будет платить в штуках за них. Тем не менее, такой возможности нет, ставка желается на то, что 99% нужна «пластиковые окна» и выдача бесплатно, а заработок — с рекламы по всё тому же запросу.
Ну и действия вождей просто напрямую вредят поисковым машинам, особенно прогиб под копирастов. Если в теракты-наркота — реальная угроза, то «кино скачать бесплатно» — это уже перекос. Итог предсказуемый — появится поиск, но уже в выдаче будут магазины наркотиков.
Это качели. Любая попытка перетянуть в одну сторону влечёт ответный ход, это законы физики.
Что дал бан телеграма? Только развитие инструментов обхода дебильных блокировок.
Что даст цензурирование поисковиков? Только появление на рынке альтернативных источников поиска информации, куда уже свиное рыло чиновника уже не дотянет ручонок.
> Реально же поисковую машину можно развивать по куче других направлений, это ничего не делается. Например, фильтры сложные, условия. По сути дать возможность первичный пре-процесс запросов пользователь сделать самому.
> Понятно, что тяжелые запросы должны быть платные, и кто-то даже будет платить в штуках за них. Тем не менее, такой возможности нет, ставка желается на то, что 99% нужна «пластиковые окна» и выдача бесплатно, а заработок — с рекламы по всё тому же запросу.
ДА! Реально, хочется возможность отключения предустановки «человек пришёл искать, чтобы что-то купить». Хочется обратно строго работающий язык поисковых операторов. Да что там, я бы платил подписку за поисковик без рекламы и ищущий информацию, а не товары / платные услуги.
>ДА! Реально, хочется возможность отключения предустановки «человек >пришёл искать, чтобы что-то купить». Хочется обратно строго работающий >язык поисковых операторов. Да что там, я бы платил подписку за поисковик >без рекламы и ищущий информацию, а не товары / платные услуги.
Блин, а ведь круто же. Яндекс! Даешь подписку на поиск БЕЗ РЕКЛАМЫ и БЕЗ УЧЕТА ТОЛПЫ (т.е. поведенческих), только олдскульный анализ по ключам, аля altavista, я бы тоже подписался… нахрен мне не нужно то, что нужно ВСЕМ, это я и без поиска найду
абсолютли согласен с предыдущими ораторами. Тоже самое писал както прям слово в слово. Поисковик нового типа необходим как воздух. Причом — всем. И владельцам ресурсов\контента и пользователям. И фильтры нужны и настраиваемый поиск и какието новые формы выдачи
и т. д. в т. ч. и платно даже. Но, видимо, кризис идей. Полметро уже в желтых жилетах (не французы) с коробами яндекседа, но поиск (основная задача) все хуже. Все по Паркинсону.
Уже понятно, что поисковики, пытающиеся объять необъятное прекрасны, но неээфективны для потребителя. Это уже понятно за годы их работы. И милилоны людей тоже знают и могут сформулировать, что они хотят и как.
И.С, резонно отмечал, что подобные попытки «не взлетели». Но это лишь означает, что неверно и неточно была модель просчитана и сформулирована.
Уже ясно, что такой новый поиск должен от потребителя (его текущего уровня требований) плясать. И идти по пути Микельанжело (отсекать лишнее) а не по пути монументальной проаганды (тыщи одинаковых статуй, зато на 1\6 суши). Хотя и это наверно надо, но сейчас надо другое.
Дикая экономия времени, которую смог бы обеспечить новый тип (или созданный на базе уже существующего, но по новой модели) привлек бы массу народу,
>Яндекс! Даешь подписку на поиск БЕЗ РЕКЛАМЫ и БЕЗ УЧЕТА ТОЛПЫ (т.е. поведенческих), только олдскульный анализ по ключам, аля altavista, я бы тоже подписался
Яндексу это непосилам, как впрочем любой коммерческой организации.
Это проект уровня википедии, мне такого тоже не хватает, что в яндексе, что в гугле бывает трудно что-то найти, не связанное с текущей информационной повесткой или коммерцией.
Люди готовы платить, Демидов, понимаете?
Ситуация в корне меняется. Появился биткоин, теперь неминуемо придёт экономика интернета.
Нет, не такая, которую видите вы. Другая, более просто и изящно устроенная.
Разница между моим и вашим видением в том, что я точно не знаю какая она будет эта экономика, но точно без вашего осиного гнезда из копирастов и их ржавой понятийной телеги на хромой кобыле.
>Люди готовы платить, Демидов, понимаете?
У тебя маразм случился в следствии падения битка?
и т. д.
Люди не готовы платить за поиск, как и за соц. сети, за почту, ютуб
Даже ты не будешь платить (говорить и делать не одно и тоже), такое может взлететь только как википедия, на пожертвования.
>но точно без вашего осиного гнезда из копирастов
Так и будет, в Зимбабве или в ЦАР.
В развитых странах уважение к чужому труду будет только увеличиваться, так как в цифровой экономике большая часть товаров будет нематериальны.
Если разрешать их воровать, то придется объявлять коммунизм и продразверстку, так как нужно будет как-то кормить создателей нематериальных товаров, без которых уже выжить не получится.
Люди точно не готовы платить. Если только бизнес. Но у него очень специфические требования и желание все заточить под себя.
> Люди не готовы платить за поиск, как и за соц. сети, за почту, ютуб
Люди готовы и платят за ютуб, музыкальный стриминг. Я плачу за подписку на, допустим ЧтоГдеКогда на Андроиде.
Мне не интересно платить за поиск без рекламы, но интересно платить за поиск, который не построен вокруг продвижения товаров. Скорее, вопрос цены. Платил бы я 100/месяц? Да! Платил бы 500/месяц? Ну не факт.
Теперь вопрос — сколько рядовой пользователь поисковой системы приносит дохода? Вот тут интересное начинается.
> но поиск (основная задача) все хуже. Все по Паркинсону.
Поиск, в целом, не хуже; просто он всё больше ориентируется на усреднённого пользователя. На ожидания усреднённого пользователя и, самое важное, его умения, его интеллект.
Поиск всё больше думает за пользователя; за усреднённого пользователя.
это вопрос модели. Если допустим норм. поиск будет платный, а вся хрень с неудобной и захламленной выдачей + рекламой — бесплатной, то рано или поздно станет выгодным платный поиск. Не для прям всех, но для тех кто время ценит. Начентся как обычно с запада, где люди имеют деньги и пара евро не особо напрягает. Время дороже, морока меньше.
Врядли ктото сделает прям заново свой поиск с нуля (слишком огромны затраты и надо много времени) а скорее будет платная турбоверсия у тогоже гугла. Либо какойто агрегатор поисков для поиска в найденном.
Даже если на это будет надо неск. секунд, но перед этим будет даже еще пара минут на формирование запроса — это уже имеет смысл. А то фигли толку от этой мгновенности выдачи, если в ней рыться надо часами?
Сейчас народ уже наблатыкался с поиском, знает что и как он хочет, а чего не хочет. Видимо время пришло.
>Но у него очень специфические требования и желание все заточить под себя.
100%, такие решения уже есть, тот же крибрум.
>Платил бы я 100/месяц? Да!
На 100 руб. в месяц с юзера не реально сделать серьезный поисковик.
>Теперь вопрос — сколько рядовой пользователь поисковой системы приносит дохода?
Намного больше ваших 100 руб., минимум на порядок, в Москве точно.
Тот же яндекс.маркет зарабатывает больше интернет-магазинов.
Такой поисковик если и появится только в формате википедии.
Причем в формате википедии он сможет получать пожертвования в том числе и от правительств, так как его можно было бы рекомендовать в образовательных учреждениях.
и т. д.), смогли бы тоже делать пожертвования в качестве PR.
IT гиганты конкуренты гугла (apple, amazon
Логично было бы сделать открытое ПО для этого поисковика, чтобы все понимали как устроено ранжирование, но со строгим отсечением коммерческой тематики.
Но это уже какая-то утопия получается.
>>сколько рядовой пользователь поисковой системы приносит дохода?
>Намного больше ваших 100 руб., минимум на порядок, в Москве точно.
Тот же яндекс.маркет зарабатывает больше интернет-магазинов.
я.маркет не поисковик и никогда им не был.
Он один из множества вариантов монетизации поисковика, без поиска, маркет ничто.
> без поиска, маркет ничто
price.ru как-то жил/пока его не убили редизайном «для дамочек"/ и
avito.ru очень неплохо себя чувствует.
Суть не в этом. C таких как я, поиск через маркет за год с трудом полтинник наберёт — крайне редко пользуюсь им для прямых покупок. С таких как я, надо брать абонентку за поиск; но за чистый поиск.
Вы, Демидов, знаете же, когда услуга бесплатна, товар — пользователь. Есть доля пользователей, не желающих продаваться. Дайте нам платную услугу.
>price.ru как-то жил
Без привязки к поиску рамблера он также ничто, я был их клиентом, в реалтайме наблюдал как падает с него трафик и конверсия.
>avito.ru очень неплохо себя чувствует.
Это то причем? Давайте раскажите про mail.ru или кинопоиск.
>крайне редко пользуюсь им для прямых покупок.
У яндекса почти все сервисы предназначены для монетизации поиска, не пользуетесь маркетом, значит пользуетесь чем то другим, да хоть просто кликаете по директу.
>Есть доля пользователей, не желающих продаваться
Только на словах, на деле, таких почти нет, даже вы в их число не входите, так как не готовы платить более 100 руб., это копейки для современного поисковика, который должен содержать не одну тысячу серверов, не говоря уже про армию программистов, на которую надо тратиться еще больше.
Не коммерческий поисковик возможен только как некоммерческий проект, тогда у него будут и программисты пишущие открытый код для него из идейных соображений и для портфолио и деньги на сервера ввиде пожертвований от конкурентов гугла и яндекса, в пику и для иммиджа.
«За запрос» было бы лучше. Да и честнее.