Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 000 рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова. В ноябре Роскомнадзор потребовал от компании подключиться к информационной системе, содержащей информацию о заблокированных в России сайтах, и исключить их из поисковой выдачи. Штраф мог составить от 500 000 до 700 000 рублей.

Жаров заявил, что служба может возбудить против нее еще одно административное дело, если компания не начнет удалять противоправную информацию. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отметил, что ведомство само вынесет решение о штрафе, так как у него есть такие полномочия.