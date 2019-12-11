Наталья Попова назначена на пост омбудсвумен по защите интересов высокотехнологичных компаний, объявил аппарат Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей. Попова работает первым замом гендиректора "Иннопрактики" Катерины Тихоновой, последнюю агентства Reuters и Bloomberg считают дочерью президента России Путина (официально их родство никогда не упоминается и не опровергается). Новая омбудсвумен замужем за главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. В публичной сфере известна по своей телепередаче "Наука" на "России 24".
Попова будет искать способы господдержки развития технологических и инновационных компаний. Речь идёт об устранении избыточного регулирования, упрощении доступа к капиталу, налоговой стимуляции и защите прав предпринимателей, занятых высокотехнологичными инициативами. Омбудсвумен может выносить жалобы IT-бизнесменов на межведомственную рабочую группу Генпрокуратуры. Экспертизой возможных проблем у предпринимателей из высокотехнологичных отраслей займётся созданная в 2019 "Ассоциация быстрорастущих технологических компаний". Forbes выяснил, что в её членах уже не менее 80 компаний, в частности InfoWatch и "Лаборатория Касперского".
"Общая цель ассоциации — создать лобби для национальных чемпионов. Как показывают мировые исследования, эти компании — главные драйверы экономического роста. С ними государство должно работать особо. Но государство говорит: «мы не можем работать с каждой отдельной компанией, это не правильно». Поэтому была сделана ассоциация", — уточнил цели ассоциации глава её экспертного совета Дан Медовников.
В ноябре 2019 года, благодаря диалогу с Президентом, группа компаний "Яндекса" избежала принудительной реструктуризации по рецепту из так называемого "законопроекта Горелкина". Корпоративное устройство "Яндекса" неминуемо предполагало передачу контроля над ним иностранцам. В результате диалога был создан российский Фонд общественных интересов "Яндекса", а угроза утраты российского контроля устранена.
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Если верить всем предположениям наших журна-шлюх, у Путина детей больше, чем у царя Соломона и все дочери.
Неординарная у вас пресса. С российской или иностранной русскоязычной — и не сравнить. В материалах вышеупомянутых — Путин до Соломона не дотягивает. Двое и всё тут. Вы откуда будете?
«Подчиненная криптодочери Путина».
слово звучное, функции расплывчаты. Но дают возможность выступать и заседать, т.е. «омбудсмировать объект омбудсмирования».
Один вроде омбусмен уже есть какойто самоназванный, тут уже системно навалился класс-гегемон. На опасные участки бросают проверенные кадры в лице жен. Значит, не дюже там опасно.
Если же исходить из теории Паркинсона, подтвержденных практикой, трактующей обратнопропорциональную зависимость числа чиновников относительно эффективности и прямопропрциональную — отнсительно множащегося числа администрируемых псевдопроблем, то тут все сходится.
У нас этот закон был выражен задолго до Паркинсона пословицей про дитя без глазу у семи нянек.
Таким образом, 2 няньки (один усатый) уже есть у Интернета. Осталось еще 5. И тогда точно многострадальный интернет станет походить одновременно на Нельсона, Потемкина Таврического и Голенищева-Кутузова вместе взятых.