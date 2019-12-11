Наталья Попова назначена на пост омбудсвумен по защите интересов высокотехнологичных компаний, объявил аппарат Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей. Попова работает первым замом гендиректора "Иннопрактики" Катерины Тихоновой, последнюю агентства Reuters и Bloomberg считают дочерью президента России Путина (официально их родство никогда не упоминается и не опровергается). Новая омбудсвумен замужем за главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. В публичной сфере известна по своей телепередаче "Наука" на "России 24".

Попова будет искать способы господдержки развития технологических и инновационных компаний. Речь идёт об устранении избыточного регулирования, упрощении доступа к капиталу, налоговой стимуляции и защите прав предпринимателей, занятых высокотехнологичными инициативами. Омбудсвумен может выносить жалобы IT-бизнесменов на межведомственную рабочую группу Генпрокуратуры. Экспертизой возможных проблем у предпринимателей из высокотехнологичных отраслей займётся созданная в 2019 "Ассоциация быстрорастущих технологических компаний". Forbes выяснил, что в её членах уже не менее 80 компаний, в частности InfoWatch и "Лаборатория Касперского".

"Общая цель ассоциации — создать лобби для национальных чемпионов. Как показывают мировые исследования, эти компании — главные драйверы экономического роста. С ними государство должно работать особо. Но государство говорит: «мы не можем работать с каждой отдельной компанией, это не правильно». Поэтому была сделана ассоциация", — уточнил цели ассоциации глава её экспертного совета Дан Медовников.

В ноябре 2019 года, благодаря диалогу с Президентом, группа компаний "Яндекса" избежала принудительной реструктуризации по рецепту из так называемого "законопроекта Горелкина". Корпоративное устройство "Яндекса" неминуемо предполагало передачу контроля над ним иностранцам. В результате диалога был создан российский Фонд общественных интересов "Яндекса", а угроза утраты российского контроля устранена.