Тоня Самсонова, основатель проданного Яндексу сервиса вопросов и ответов TheQuestion, рассказала о запланированном слиянии его со «Знатоками» Яндекса и возможных изменениях. Пока речь идёт о запуске «альфа» (уже работает для небольшой группы экспертов), затем «бета» версий новой площадки, получившей название «Q» (Кью). Увидеть проект можно будет до конца 2019. Опубликованные ранее материалы двух площадок сохранятся и переедут на «Q» в 2020 году. Во время работы Яндекса над новым сервисом активные жителей двух площадок могут делиться своим мнением.

На «Q», в отличие от TheQuestion, компании смогут открывать корпоративные аккаунты бесплатно — дополнительно они получат инструментарий продвижения во всей экосистеме Яндекса.

Сервисы нельзя объединить: мы берём самое лучшее у двух сервисов. Экспертов TheQuestion и технологии Яндекса. В ДНК «Q» будет и то и то.

Самсонова называет «Q» сервисом осознанного чтения, к которому стоит относиться к самообразовательной программе. Руководитель «кьюшечки» рассказала, что владельцы дорожат временем своих экспертов и рядовых посетителей: «мы не можем делать сервис дурацких ответов на анонимные вопросы» — посетителей новой площадки ничего не должно отвлекать. В частности иллюстрации на проекте будут строго тематические, «приглушённые», кликбейт запрещён. Появится раздел «Познавательное чтение» — авторы способные писать тексты в познавательном ключе получат особый статус. Ленты обновлений будут персонализироваться по предпочтениям обитателей «Q».

Редакция намерена поддерживать высокий уровень дискуссии (проблемы «уровня» были на TheQuestion и нарастали вслед за увеличением популярности площадки). Самсонова считает, что поддерживать его помогут «жалобы» от обитателей площадки на те или иные тексты или комментарии-ответы. После получения жалоб «Q» спрячет текст и порекомендует автору поправить или улучшить его. Модерация «Q» станет полуавтоматической, часть очевидных нарушений отпатрулируют роботы, штатным модераторам проекта придётся вручную рассматривать лишь спорные, непонятные роботу ситуации. Технологии Яндекса позволят автоматически выявлять троллей: «посмотрим кто выиграет, троллям в сервисе места нет, не было и не будет».