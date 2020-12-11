Информация о подтверждённых заболевших хранилась в google-таблицах с доступом по ссылке и обсуждалась в открытых телеграм-чатах московских больниц и станций скорой помощи. Именно в чатах посторонние нашли ссылку на таблицу. В ней есть ФИО, даты рождения, адреса, телефоны, даты попадания в список. Baza утверждает, что «у некоторых видны паспортные данные». Обнаружились и «данные о серверах 1С, и ключи для подключения к системе учета коронавирусных больных». Сравнение количества записей о заболевших с официальной статистикой позволило сделать предположения о занижении объявляемых цифр в полтора раза.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко отверг взлом информационных систем и обвинил человеческий фактор: «сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам».

Герман Клименко считает, что «мы стали жертвой централизации, если бы каждая поликлиника хранила свои данные отдельно, проблем было бы меньше». Впрочем, опрошенный «Вестями» специалист по информационной безопасности увидел, что «по характеру данных, они были собраны из разных источников, это означает, что их собирали какое-то время целенаправленно», с ним согласен его коллега, высказавшийся в «Форбсе».

в архиве много скриншотов, выписок об отдельных больных, фотографии экранов с данными о больных из компьютерной программы 1С. В отдельных случаях видны данные учетной записи пользователя 1С: простым поиском в «Яндексе» удается установить, где он работает, а на некоторых снимках, сделанных с помощью смартфонов, в свойствах изображения видны координаты места, где он был сделан, и как минимум в двух случаях это тоже больница. Еще один тип информации, который есть в архиве, — это технические документы, например сертификаты безопасности. С помощью некоторых файлов можно узнать место работы врача, номер мобильного и его действия в системе.

«Возможно, эта утечка станет триггером для государства: уже давно назрела необходимость ужесточить ответственность за утечки многих типов конфиденциальной информации», сказал ComNews эксперт из InfoWatch. Госучреждениям и больницам необходимы решения по контролю доступа к персональным данным пациентов, а также разграничение прав доступа для разных категорий сотрудников.

На всех уровнях обработки данных, включая федеральные и муниципальные органы, необходимы DLP-системы, способные не только контролировать все возможные каналы, включая электронную почту, внешние накопители, устройства печати и мессенджеры, но и блокировать попытки передачи конфиденциальных данных, а также с помощью специальных модулей анализировать поведение пользователей информационных систем.

Другой опрошенный изданием эксперт считает, что нашедшие себя в таблице граждане могут пойти в суд за возмещением убытков и с очень небольшой вероятностью отсудить там сумму, которая не покроет даже судебные расходы. Кроме того, произошло разглашение врачебной тайны.

Есть смысл ввести специальную норму с минимальным размером компенсации, чтобы одного факта утечки было достаточно для выплаты гражданину суммы, не меньшей, чем прямо указана в законе. Но для этого нужна законодательная инициатива, работа Федерального собрания и подпись главы государства на таком законе.

Способов злоупотребления слитыми данными много, они могут быть использованы для незаконного обогащения за счет как граждан, так и медицинских организаций.