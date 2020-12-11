Вместе с банком «Стандарт Кредит» Wildberries получит банковскую лицензию. «Ритейлер намерен реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке», узнали в «Коммерсанте». Компания пока подала заявку в Центробанк и ожидает одобрения, уточнили в ТАСС

Wildberries не подтвердила эту информацию, но сообщила, что «рассматривает развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и предпринимателей»

«Стандарт-кредит» находится на 373 месте в рейтинге российских банков по активам и капиталу, по итогам трех кварталов 2020 года он получил убыток в 17,5 млн руб. В феврале 2019 года он сменил адрес регистрации с Адыгеи (где был основан в 1990 году) на Москву. Специализируется на обслуживании и кредитовании корпоративных клиентов, операциях на межбанковском и долговом рынках. Входит в систему страхования вкладов.

Тем временем, сотрудники Wildberries продолжают жаловаться на массовые увольнения «по собственному желанию», серые зарплаты и рабочую технику за свой счёт.