Выход «Базиса» на IPO — смелый шаг, причём не на растущем рынке ни разу, а лишь на рынке, намекающем на рост.

Но с точки зрения биржевого акционера дивиденды 3% от цены — сейчас не самое шикарное предложение на рынке, а проседание на 10% в первый день торгов, при том что «ВТБ Капитал Трейдинг» обязался для стабилизации стоимости купить до 10% выпущенных акций в первый месяц торгов, говорит о том, что те, кто купили акций по переподписке — были чрезмерными оптимистами, и цена компании через месяц (или даже раньше) может упасть ещё ниже, когда поддержка ВТБ КТ будет исчерпана.



Технологических компаний с такими дивидендами, обещающими рост на рынке, много, и их рост куда более явный, чем у сегмента хостинга. Почему бы тогда не брать их.

С другой стороны, «Базис» это компания небольшой капитализации, и банальный частный интерес кого-то из акционеров может сильно влиять на доступность акций в свободном обращении и задирать цену. Но такое предсказать сложно, и это субъективно, а объективно BAZA сейчас выглядит на 70-80 рублей, никак не на 100 и уж тем более 109.

