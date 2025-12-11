Сервис анти-DDoS Curator в своей годовой отчётности подчеркнул, что проблема DDoS стала более диверсифицированной. В 2025-м году не надо никак выделяться среди каких-то проектов, DDoS придёт к тебе просто по факту твоего существования.

При этом крупные ботнеты становятся ещё крупнее, соответственно, укрупняются и «крупные» атаки, и «мелкие».

Автоматизация ряда сценариев с помощью ИИ, например, общение с техподдержкой через форму чата, формирование корзин на сайте интернет-магазина, упрощает жизнь злоумышленников, тестирующих различные сценарии перегрузки сайта, и осложняет отделение зловредных пользователей от обычных.

При этом, поскольку устройство веб-проектов усложняется, они начинают зависеть от всё большего и большего числа сервисов-сателлитов, отказ в обслуживании какого-то из этих сервисов, в том числе на какой-то избранный регион, приводит к недоступности исходного проекта целиком, что усложняет мониторинг работоспособности сайта и его доступности в целом. Сейчас, если приложение или сайт доступны самим разработчиками и/или командам тестировщиков, это не означает, что до него могут достучаться все пользователи.

Что касается бизнес показателей, по собственным данным Curator завершил год с «ростом бизнеса» (собственная формулировка) в 20%, прогнозной выручкой около 2.3 млрд рублей и присутствием CDN во всех городах-миллиониках России.

