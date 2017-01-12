Как же у меня только что подгорело от Альфа-Банка!

У меня такой тариф, что обслуживание бесплатно, если суммарные минимальные остатки на счетах больше 1 млн руб в месяц. Зашёл к себе и обнаружил, что они два месяца подряд списали с меня по 3000 рублей за обслуживание.

Очень, думаю, странно. У меня больше же. Не сильно, но больше. Пишу им в чат. А они и отвечают, что минимальные остатки берутся по каждому счету отдельно, а потом складываются.

Если вы ещё не поняли, это означает, что если ты переводишь со своего счета, А все лежащие на нем 500 тыс. руб. на свой же пустой счёт Б, то в этом месяце минимальные остатки у тебя по обоим счетам будут 0.

Прекрасный лохотрон, я в восторге.

Posted by Roman Ivanov on Wednesday, 11 January 2017