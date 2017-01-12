Пользователь «Фейсбука» Роман Иванов пожаловался на хитрость «Альфа-Банка». По его словам, у «Альфа-Банка» на тарифе с бесплатным обслуживанием для клиентов, которые держат большие суммы на разных счетах, в месяц засчитывается минимальная сумма по каждому отдельному счёту. В результате это приводит к тому, что банк засчитывает сумму счетов как «ноль», когда пользователь переводит все деньги с одного счёта на другой пустой счёт, — и банк таки взимает деньги за обслуживание.
Как же у меня только что подгорело от Альфа-Банка!
У меня такой тариф, что обслуживание бесплатно, если суммарные минимальные остатки на счетах больше 1 млн руб в месяц. Зашёл к себе и обнаружил, что они два месяца подряд списали с меня по 3000 рублей за обслуживание.
Очень, думаю, странно. У меня больше же. Не сильно, но больше. Пишу им в чат. А они и отвечают, что минимальные остатки берутся по каждому счету отдельно, а потом складываются.
Если вы ещё не поняли, это означает, что если ты переводишь со своего счета, А все лежащие на нем 500 тыс. руб. на свой же пустой счёт Б, то в этом месяце минимальные остатки у тебя по обоим счетам будут 0.
Прекрасный лохотрон, я в восторге.
Posted by Roman Ivanov on Wednesday, 11 January 2017
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У всех проблемы с пунктуацией и построением предложений — что у вас, что у автора поста — очень сложно сходу понять, что же именно произошло.
В комментах квакает сотрудник Сбербанка, у которых вообще дырявый МБ включен по умолчанию и через него можно в 1 сворованное СМС переключить номер телефона клиента (авторизация по СМС, ага, да) на совсем другой.
Не говоря уже о переводах через номер 900…