Стартапы для обзора я выбираю практически бросанием монетки, даже странно, что почти неделя потребовалась, чтобы впервые попался тот, который категорически не нравится. Но, наконец, свершилось — открываем темную сторону венчура.

Kreditech. Бравые немецкие стартаперы делают МФО в пяти странах второго мира, включая Россию. Инвесторам они подают это как гениальную технологию скоринга, которая разбивает два экрана анкеты пользователя и кукиматчинг на 15000 параметров, анализирует их гениальной и уникальной Big Data-платформой и правильно определяет, кому давать, а кому нет.

Прессе потупее и, наверное, родному немецкому правительству рассказывается сказка о том, как в ужасном бедном мире миллиарды людей живут и не могут получить кредит от жадных и глупых банков, и только новые технологии приобщат их к удивительной и прекрасной жизни в долг.

Ну, а обычным пользователям показывают сайт, на котором действительно можно получить кредит за несколько минут, заполнив вполне разумного размера форму и введя номер карты, куда отправлять деньги. Единственное маленькое «но» — проценты по кредиту. Найти их можно только в глубине договора-оферты и равны они скромным 1.9% в день. Для сравнения, первая ссылка в поисковике на традиционные «деньги до зарплаты» привела меня на moneyman с открыто заявленным разбросом процентов от 0.76% до 1.85% в день.

Высокие проценты, между прочим, не только аморальны к заемщикам и потенциальным доверчивым журналистам, но и свидетельствуют, что гениальный интеллектуальный скорринг гениев Big Data работает хуже, чем в случайном российском МФО. Могли бы понизить процент — обязательно бы понизили ведь. Не выходит.

Подняли они чудовищные $200 миллионов, причем в том числе и от авторитетных инвесторов: Блумберг, Питер Тиль, Rakuten. Единственное, что радует — оценка «всего» $320 миллионов, у основателей значит уже совсем мало осталось.

#стартапдня

Posted by Alexander Gornyi on Wednesday, 11 January 2017