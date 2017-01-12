Глава Яндекс.Погоды Дмитрий Геранин объявил на своей странице в «Фейсбуке», что запускает приложение Umer, которое помогает в организации похорон. Как сказал Геранин «Роем!», уходить из «Яндекса» он не планирует, будет заниматься проектом в свободное время.

На самом деле я сильно переживаю, показывая вам вот это. Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь? Posted by Dmitriy Geranin on Wednesday, 11 January 2017

«Приложение и адаптив еще в разработке. Дизайн готов полностью, натягиваем. Важно было запустить этот лендинг, чтобы проверить несколько гипотез и внести корректировки на раннем этапе. Делаю со знакомыми ребятами. Я не разработчик, скорее продуктолог», — сказал Геранин.

Зарабатывать Геранин планирует на лидах похоронным агентствам. «Я пока еще крепко размышляю над распределением заказов среди агентов. Не рейтинг же вводить, в самом деле! Хотя… Ещё люди захотели оплату картой, а это пока сложно. Похоронный бизнес любит кэш, но тоже что-то придумаю», — прокомментировал Геранин бизнес-модель.