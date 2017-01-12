В Минкомсвязи предложили обязать операторов связи подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра, о чем сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к закону «О связи». Так, в новой версии проекта поправок к закону «О связи» указано, что операторы, оказывающие услуги по пропуску трафика, обязаны подключать используемые ими сети к точкам обмена трафиком из реестра в составе Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС). При этом система будет получать данные о маршрутах трафика.

Согласно прежней версии законопроекта, опубликованной 10 ноября 2016 года, использование ГИС не было обязательным. Издание подчеркивает, что поправки выгодны компании MSK-IX, а у операторов, возможно, появятся новые затраты. Предполагается, что в новой версии проекта поправок к закону «О связи» также закрепятся понятия IP-адреса, российского национального сегмента сети, понятия точки обмена трафиком и ее владельца.

Внесение поправок член правления интернет-регистратора RIPE NCC Дмитрий Бурков объясняет беспокойством чиновников, что внутренний российский трафик между субъектами РФ проходит через западных операторов. «Но там обменивается только 1−2% российского интернет-трафика, он почти весь замыкается внутри страны», — рассказал «Коммерсанту» эксперт. По мнению руководителя направления по совершенствованию отраслевого законодательства департамента управления регуляторными рисками МТС Натальи Великородной, «попытка управления автономными системами со стороны государства приведет к разрушению российского сегмента сети интернет и нарушению его взаимодействия с глобальным интернетом, включая национальные сегменты стран ЕАЭС».