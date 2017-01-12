В апреле-ноябре 2016 года расходы на видеорекламу в Рунете выросли на 18% и составили 4,1 млрд. При этом рост аудитории онлайн-видео за этот период составил около 12%. При подсчете учитывались просмотры на всех платформах, где размещается видеореклама: YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, ivi и другие. Ключевыми рекламодателями в онлайн-видео стали компании Procter & Gamble, Unilever и Coca-Cola, которые также лидируют по расходам на телерекламу.

