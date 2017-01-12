Facebook объявила о запуске проекта Facebook Journalism, в рамках которого предполагается расширить сотрудничество как с традиционными СМИ, так и с простыми пользователями, готовыми создавать контент в жанре гражданской журналистки. Соцсеть не объявляла о каких-то конкретных инициативах, но анонсировала будущие направления сотрудничества. Предполагается работа над новыми новостными форматами помимо уже существующих Live, 360 и Instant Articles.

Facebook предлагает СМИ возможность работать над созданием новых продуктов и сервисов вместе с техническими специалистами Facebook, что позволит создавать новые модели создания и дистрибуции контента. В качестве примера упоминается сотрудничество с немецким издательством BILD, которое начало продажу подписки на свой контент непосредственно в новостном сервисе Instant Articles.

Также Facebook обещает предложить новые форматы новостей и модели сотрудничества для публикации новостей локального значения. Социальная сеть обладает широкими возможностями по таргетированию новостного контента, в том числе по местонахождению пользователя, что позволяет ей транслировать новости об определенных регионах целевой аудитории. С другой стороны, Facebook предполагает создать механизмы, позволяющие гражданским журналистам в регионах доносить свою новости до глобальных изданий.

Еще одним важным направлением являются различные тренинги и обучающие программы. В первую очередь они будут интересны непрофессиональным авторам, а также сотрудникам СМИ в развивающихся странах, считают в Facebook. Еще одним важным направлением является борьба с новостными фейками.

Недавно Facebook анонсировала ряд мер, направленных на сокращение ложных новостей, в частности позволила пользователям жаловаться на недостоверную информацию и создала специальную независимую комиссию, которая будет рассматривать такие жалобы. В рамках проекта Facebook Journalism соцсеть намерена работать над созданием новых механизмов борьбы с фейками и признает, что пока адекватных способов решения этой проблемы у нее нет.