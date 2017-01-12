Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении компании «Блэк Фрайдэй», заявившей права на использование бренда «Черная пятница» на территории России. Расследование начато по жалобе Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ), которая проводит свои акции распродаж под аналогичным брендом и утверждает, что это понятие является общеупотребительным и не может быть зарегистрировано как товарный знак.

ФАС возбудила дело по факту возможного нарушения антимонопольного законодательства, соответствующий приказ за подписью замруководителя ведомства Андрея Кашеварова есть в распоряжении «Роем!». Рассмотрение дела назначено на 2 февраля.

Решение ФАС в очередной раз доказывает, что товарный знак «Black Friday» не может принадлежать одному конкретному лицу или компании. АКИТ неоднократно заявляла, что акция «Black Friday» должна принадлежать всему рынку, и каждая компания должна иметь возможность проводить ее тогда, когда ей будет удобно. Мы уверены, что товарный знак «Black Friday» и его перевод «Черная Пятница», также подпадающий сейчас под защиту, должны быть признаны вошедшими во всеобщее употребление. Кроме того, мы опасаемся, что подобная ситуация может произойти и с распродажей «Киберпонедельник», которую АКИТ с января 2017 года будет проводить на своем маркетплейсе onedaysale. В случае посягательств на данную акцию, Ассоциация будет продолжать отстаивать свои интересы в соответствующих инстанция, — сказал глава АКИТ Алексей Федоров.

В самой компании пока не комментируют расследование:

В настоящее время в распоряжение ООО «Блэк Фрайдэй» не поступало никаких официальных документов, связанных с ФАС. Как только они к нам поступят, мы будем готовы дать свой комментарий. Что касается судебных разбирательств, мы также будем готовы давать комментарии по завершении процесса, сказал Владимир Ким, генеральный директор и сооснователь ООО «Блэк Фрайдэй»:

Товарный знак «Черная пятница» зарегистрировал предприниматель Владимир Ким еще в 2013 году. В октябре 2016 года компания подала в суд иск по защиты своей торговой марки Black Friday на компанию ООО «Эксперт Таун», которая на тот момент являлась оператором распродаж, проводимых АКИТ. Сейчас «Эксперт Таун» проводит распродажи под брендами «Настоящая черная пятница» и «Киберпонедельник», но уже без участия АКИТ и при поддержки другой ассоциации — РАЭК.