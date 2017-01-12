Lenta.ru и Rbc.ru сильно зависят от трафика, который они получают или от аффилированных площадок холдинга (Lenta.ru) или от закупаемого трафика (РБК). В целом трафик СМИ на сегодня — многосоставная вещь, где потери одного или иного канала могут быть быстро компенсированы в другом канале. Считается, что смена редакции должна приводить к изменению состава аудитории, однако этот процесс сложно назвать ярко выраженным. Почему так?
Комментарий Roem.ru: Скорее всего это связано с тем, что аудитория, которая хорошо понимает разницу между контентом, который готовит одна или другая редакция, крайне мала. Подавляющее же большинство читателей устраивает контент издания вне зависимости от того, кто его делает.
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