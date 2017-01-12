Согласно исследованию, проведенному консалтинговой компанией Accenture в период с мая по июнь 2016 года, примерно один из трех клиентов банка или страховой компании перешел бы на банковский счет Google, Amazon или Facebook, если бы эти компании предоставили такую возможность, сообщает издание Reuters.

Оценку разделяет предприниматель и банкир Олег Тиньков. В декабре 2016 года он заявил, что самым могущественным финансовым институтом смог бы, при желании, стать Google. Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф зашёл чуть дальше и, как минимум с 2014 года, уже регулярно встречается с Эриком Шмидтом (Google/Alphabet). Такие компании, как Google Греф в 2013 называл главными конкурентами «Сбербанка». Вот уже 4 года госбанк пытается стать «Apple для бизнеса».

В онлайн-опросе Accenture приняли участие 32710 человек в 18 странах. В Бразилии, например, 50% респондентов заявили, что будут готовы перейти на банковский счет, созданный этими компаниями. 47% в Индонезии и 42% в Италии сообщили о такой же готовности. В результате исследования также установили, что 31% опрошенных (во всем мире) хотели бы воспользоваться банковскими услугами Google, Amazon или Facebook, а 29% - их услугами страхования.

Ни одна из этих компаний в настоящее время не предоставляет такие услуги, однако Google и Facebook позволяет перечислять деньги другим пользователям в режиме онлайн, а Amazon ввел программу кредитования для малого и среднего бизнеса.

Исследование также выявило, что увеличивается спрос на услуги в банках или страховых компаниях, где предлагаются услуги робота-консультанта (robo-advisers) или действует программное обеспечение системы искусственного интеллекта. 7 из 10 респондентов ответили, что прислушались бы к советам робота-консультанта о том, где им открыть банковский счет. Примерно 4 из 5 опрошенных готовы инвестировать в роботов. При этом 68% респондентов сообщили, что не хотят, чтобы робот разбирался с жалобами клиентов и занимался консультированием, например, об ипотечных кредитах.