Руководитель аналитического агентства Markswebb Rank & Report Алексей Скобелев проанализировал 132 поездки в Яндекс.Такси. В результате чего Скобелев выяснил, что за время эксперимента он заплатил на 14% больше прогноза (переплатил 6764 рубля — примерно по 50 рублей дополнительно за каждую совершенную поездку). Так, из 132 поездок в 100 поездках итоговая стоимость оказалась выше прогноза, в 32 поездках — ниже или равна прогнозу. Как при всей своей биг дате в Yandex Data Factory и Яндекс.Пробках/Картах/Навигаторе компания может себе это позволить?
Естественно, первая мысль, которая пришла в голову по этому поводу — «Яндекс» обманывает, показывает прогнозируемую стоимость ниже, чтобы клиент с большей вероятностью заказал машину у них, а не у конкурентов, а потом уже клиенту некуда деваться, кроме как скандалить, на что готовы, скорее всего, немногие.
Я решил проверить эту гипотезу, проведя небольшое исследование. Перед отправкой заказов я фиксировал прогноз стоимости поездки — делал скриншот экрана приложения с прогнозом. По смске с сообщением о подаче машины фиксировал примерное время старта поездки. По смске от банка фиксировал итоговую стоимость поездки, которую у меня списывали с карты, привязанной к приложению Яндекс.Такси. Чтобы исключить влияние времени ожидания машины на итоговую стоимость поездки в течение эксперимента я старался быть особенно пунктуальным и выходил встречать машину заранее. В паре случаев, когда таксист меня ждал больше двух минут именно из моей собственной задержки, я при расчетах вычитал из итоговой стоимости поездки стоимость ожидания.
<ALARM!> Результаты моего эксперимента, конечно, не являются репрезентативными в масштабах всех пользователей Яндекс.Такси и их очень осторожно нужно применять при обобщениях или переносе на других клиентов. Но для меня лично результаты показательны.</ALARM>
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Ну меня таксист вчера вез, специально не успевая на светофор. Качественный светофор, с пешеходным отдельным. Каждый такой светофор — 25 рублей. Т.е. два светофора — вот вам +50.
Автор — идиот и не понимает, что прогноз делается на предположительном времени и расстоянии поездки?
Тоже замечал несколько раз, что итоговая стоимость поездки выше прогнозируемой. Но всегда это списывал на то, что прогноз строится на предположительном времени поездки. Дорожная ситуация то во время поездки меняется.
Ага, за время поездки появилась пробка, авария или вдруг ливень/снегопад обрушился. В 3 из 4 случаев. Карма у водителей ни к черту, наверняка.