Руководитель аналитического агентства Markswebb Rank & Report Алексей Скобелев проанализировал 132 поездки в Яндекс.Такси. В результате чего Скобелев выяснил, что за время эксперимента он заплатил на 14% больше прогноза (переплатил 6764 рубля — примерно по 50 рублей дополнительно за каждую совершенную поездку). Так, из 132 поездок в 100 поездках итоговая стоимость оказалась выше прогноза, в 32 поездках — ниже или равна прогнозу. Как при всей своей биг дате в Yandex Data Factory и Яндекс.Пробках/Картах/Навигаторе компания может себе это позволить?

Естественно, первая мысль, которая пришла в голову по этому поводу — «Яндекс» обманывает, показывает прогнозируемую стоимость ниже, чтобы клиент с большей вероятностью заказал машину у них, а не у конкурентов, а потом уже клиенту некуда деваться, кроме как скандалить, на что готовы, скорее всего, немногие.

Я решил проверить эту гипотезу, проведя небольшое исследование. Перед отправкой заказов я фиксировал прогноз стоимости поездки — делал скриншот экрана приложения с прогнозом. По смске с сообщением о подаче машины фиксировал примерное время старта поездки. По смске от банка фиксировал итоговую стоимость поездки, которую у меня списывали с карты, привязанной к приложению Яндекс.Такси. Чтобы исключить влияние времени ожидания машины на итоговую стоимость поездки в течение эксперимента я старался быть особенно пунктуальным и выходил встречать машину заранее. В паре случаев, когда таксист меня ждал больше двух минут именно из моей собственной задержки, я при расчетах вычитал из итоговой стоимости поездки стоимость ожидания.

<ALARM!> Результаты моего эксперимента, конечно, не являются репрезентативными в масштабах всех пользователей Яндекс.Такси и их очень осторожно нужно применять при обобщениях или переносе на других клиентов. Но для меня лично результаты показательны.</ALARM>