Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает, что штрафовать пользователей за скачивание пиратского контента несправедливо. Такое мнение он выразил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
«Не поддерживаем. Мы считаем, что это несправедливо», — передал ТАСС слова министра.
Ранее против штрафов высказался замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев: взимание таких штрафов «неадминистрируемо и невозможно». Идею преследования потребителей пиратских материалов высказал в декабре 2016 года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В теории, в некоторых случаях для преследования потребителей можно будет использовать технологии подобные применённым на популярном сайте «I Know What You Download». Ресурс предоставляет информацию о ip адресах пользователей скачивающих материалы из торрент-сетей, с указанием названий контента (с ip органов власти тоже качают пиратские материалы, включая ip Минкульта, Минкомсвязи), значительная доля материалов в торрент-файлообмене распространяется нелегально.
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И никто не вспомнил про «налог на болванки»
Надо штрафовать за раздачу, очевидно же.
Если штрафовать за раздачу, то все скачавшие с торрентов, опять попадают под данный пункт. Возвращаемся к тому, с чего начали.
Штрафовать нужно ресурс, который распространяет пиратский контент.
А для пользователя может не быть понятно, где пиратская копия фильма, а где нет. Как мне узнать, что Рутрекер не покупает лицензии, а Амедиатека покупает? Ни разу не видел, чтобы к фильму шла цифровая подпись издателя, удостоверяющая то, с какого сайта фильм можно распространять. Да и софта для таких проверок нет. Не идти же к правообладателю каждый раз с вопросом «а на таком-то сайте я куплю фильм легально?». Все мы знаем примеры пиратских ресурсов, которые даже абонентку берут за просмотр фильмов. Но вот домохозяйке это может не быть очевидно.
Ох уж эти домохозяйки, качающие кинцо с торрентов и искренне верящие, что делают это легально. Где бы на таких посмотреть? :)