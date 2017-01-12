Министр связи против штрафов за скачивание «пиратского» контента — это несправедливо


Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает, что штрафовать пользователей за скачивание пиратского контента несправедливо. Такое мнение он выразил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

«Не поддерживаем. Мы считаем, что это несправедливо», — передал ТАСС слова министра.

Ранее против штрафов высказался замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев: взимание таких штрафов «неадминистрируемо и невозможно». Идею преследования потребителей пиратских материалов высказал в декабре 2016 года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В теории, в некоторых случаях для преследования потребителей можно будет использовать технологии подобные применённым на популярном сайте «I Know What You Download». Ресурс предоставляет информацию о ip адресах пользователей скачивающих материалы из торрент-сетей, с указанием названий контента (с ip органов власти тоже качают пиратские материалы, включая ip Минкульта, Минкомсвязи), значительная доля материалов в торрент-файлообмене распространяется нелегально.

Выбор редакции

Добавить 4 комментария

  • Ответить
    Человек > Юрий Синодов контекст

    Если штрафовать за раздачу, то все скачавшие с торрентов, опять попадают под данный пункт. Возвращаемся к тому, с чего начали.

    Штрафовать нужно ресурс, который распространяет пиратский контент.

    А для пользователя может не быть понятно, где пиратская копия фильма, а где нет. Как мне узнать, что Рутрекер не покупает лицензии, а Амедиатека покупает? Ни разу не видел, чтобы к фильму шла цифровая подпись издателя, удостоверяющая то, с какого сайта фильм можно распространять. Да и софта для таких проверок нет. Не идти же к правообладателю каждый раз с вопросом «а на таком-то сайте я куплю фильм легально?». Все мы знаем примеры пиратских ресурсов, которые даже абонентку берут за просмотр фильмов. Но вот домохозяйке это может не быть очевидно.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое