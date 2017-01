Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает, что штрафовать пользователей за скачивание пиратского контента несправедливо. Такое мнение он выразил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. «Не поддерживаем. Мы считаем, что это несправедливо», — передал ТАСС слова министра.

Ранее против штрафов высказался замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев: взимание таких штрафов «неадминистрируемо и невозможно». Идею преследования потребителей пиратских материалов высказал в декабре 2016 года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В теории, в некоторых случаях для преследования потребителей можно будет использовать технологии подобные применённым на популярном сайте «I Know What You Download». Ресурс предоставляет информацию о ip адресах пользователей скачивающих материалы из торрент-сетей, с указанием названий контента (с ip органов власти тоже качают пиратские материалы, включая ip Минкульта, Минкомсвязи), значительная доля материалов в торрент-файлообмене распространяется нелегально.