Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает, что штрафовать пользователей за скачивание пиратского контента несправедливо. Такое мнение он выразил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

«Не поддерживаем. Мы считаем, что это несправедливо», — передал ТАСС слова министра.