LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) o покидает вице-президент по контенту и маркетингу Егор Яковлев. Об этом менеджер написал в своем Facebook. Он объяснил свое решением тем, что ему «пора двигаться дальше». Яковлев отвечал в LeRee за развитие контентного направления, которое по задумке менежмента компании должно было стать для нее стратегическим. На родине компания позиционирует себя как «китайский Netflix» и это направление бизнеса для нее боле значимо, чем продажи телефонов и другой электроники.

Егор Яковлев, как следует из сообщения LeRee, был назначен на свою должность в сентябре 2016 года. До этого он работал генеральным директором онлайн-кинотеатра Tvigle.ru. До него должность занимала экс вице-президент по контентной политике Ivi Ольга Филипук, успевшая проработать в компании всего несколько месяцев. Причины ее ухода также неизвестны.

12 сентября LeEco провёл «официальный запуск» собственного кинотеатра и предложил воспользоваться «подарками» сторонних поставщиков контента. Zvooq в области музыки, IVI, «Амедиатекой» и Megogo в области кино. По факту российской версии онлайн-кинотеатра LeEco пока не существует и целесообразность его запуска не очевидна.

Основной репертуар китайского портала онлайн-видео под брендом LeEco составляют китайские фильмы, которые вряд ли будут пользоваться широким спросом у российской аудитории. Месячный охват аудитории онлайн-кинотеатра Le.com в Китае — около 800 млн человек. По данным компании Selerity Global Insight, по состоянию на конц 2015 года ресурс не входил в пятерку крупнейших ресурсов онлайн-видео в стране. Также у LeEco есть собственная киностудия — Le Vision Pictures, которая производит сериальный контент преимущественно малоизвестный за пределам Китая.

В октябре президент китайской LeEco в России Виктор Сюй заявил, что его компания «заморозила» открытие онлайн-кинотеатра в РФ и связала изменившийся план с возможным запретом для иностранцев владеть более 20% в российских онлайн-кинотеатрах. Глава офиса попросил объяснений у Владимира Путина и узнал из слов президента, что: «Мы будем поддерживать усилия всех наших иностранных партнеров, но мы должны поддержать и собственного производителя» (партнёрами LeEco в РФ были Российский экспортный центр, ИРИ и дочерняя компания ВГТРК и Ростелекома АО «Цифровое телевидение»).