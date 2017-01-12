Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство ПАО «МегаФон» о покупке доли в холдинге Mail.ru Group, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

«МегаФон» заявил о намерении купить контрольный пакет Mail.Ru Group в конце декабря 2016 года. Технически, один из активов подконтрольных предпринимателю Алишеру Усманову, намерен приобрести у другого актива из портфеля того же предпринимателя 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group. Контрольный пакет «МегаФона» принадлежит дочке холдинга Усманова Garsdale «АФ телеком холдингу», при этом 52% минус 1 акция заложено собственником в «Сбербанке», таким образом ценность заложенной в госбанк доли может вырасти после сделки. Продавцом бумаг Mail.Ru Group выступят структуры USM Group вышеупомянутого Алишера Усманова и его партнеров. Стоимость покупки оценивается в 640 млн долл. США, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере 100 млн долл. США через год после закрытия сделки.

Косвенно «Сбербанк» контролирует крупного конкурента Mail.ru Group — компанию «Яндекс». Поисковик предложил банку «золотую акцию», дающую право вето на сделки, весной 2009 года. C 2014 года президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф работает в совете директоров «Яндекса». Банку принадлежит контроль в Яндекс.Деньгах.

Собственники «МегаФона» смогут одобрить покупку контроля над Mail.ru Group 20 января 2016 на запланированном собрании акционеров. В интернет-холдинге продажу контроля пока не называли продажей и употребляют термин «партнёрство». Комментируя соглашение, Борис Добродеев, CEO (Россия) Mail.Ru Group, в декабре 2016 года сказал: «Мы рады объявить о заключении соглашения о коммерческом партнерстве с МегаФоном. Наше взаимодействие может принести выгоду и пользователям, и нашим компаниям».

Партнёрства сотовых операторов и интернет-компаний известны по опыту Западной Европы. В новейшей истории IT известен пример испанской соцсети (тогда) Tuenti, которую выкупил телеком-оператор Telefonica. Сейчас Tuenti называют уже «сотовым оператором», который продаёт услуги связи упакованные в пакеты дополненные, например, бесплатными ip-звонками через собственные мобильные приложения. Уже весной 2011 года ВКонтакте «обвиняли» в копировании некоторых элементов Tuenti.

В ноябре 2016 года коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон в ходе конференц-колла с журналистами объяснил: «Мы внимательно рассматриваем возможность технологии работы с нашей абонентской базой по "фримиум-модели"». Двумя неделями ранее «Известия» узнали о планах запустить на сети «МегаФона» бесплатного MVNO-оператора VKmobile (ВКонтакте — один из многочисленных активов, входящих в Mail.ru Group), где связь можно будет оплатить не деньгами, а: «просмотрами рекламы и ее перепостами […] — лайкнуть рекламный пост, вступить в определенную группу, чем-то поделиться».