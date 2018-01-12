Госдума намерена рассмотреть сегодня в пятницу 12 января законопроект о том, как нужно помечать ссылки и материалы так называемых иноагентов. Одновременно депутаты Пётр Толстой, Леонид Левин (председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи председатель совета ИРИ, председатель РОЦИТ) и члены Совета Федерации Клишас и Бокова предложили запретить распространение без особых отметок. Владельцы информационных ресурсов, где возможно распространение материалов СМИ-иноагентов, обязаны указывать, что материалы созданы или распространены иностранным средством массовой информации. Речь идёт, например, о ссылках, которые публикуют соответствующие юрлица, а так же физические лица. Законопроект позволяет признать частное лицо «СМИ-иноагентом», в случае если человек распространяет сообщения и материалы на неограниченны круг лиц и получает финансирование за счёт средств иностранных источников.

Поиск иностранного финансирования уже применяется соцсетями — это следует , например , из практики Facebook. В ноябре 2017 года соцсеть объявила, что она выделит аккаунты в Facebook и Instagram , принадлежащие так называемым « ольгинским троллям».

«Речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть блогеры — при наличии доказанного иностранного финансирования и признаков, которые приравнивают его к СМИ-иноагентам», — объяснил ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «То есть, если он получает деньги не от частного лица, а от иностранного государства». «Вот, например, мы пишем, что ИГИЛ — запрещенная в РФ организация». «По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США», — передал «Интерфакс» идею парламентария: «Обязательно, везде, (где) перепечатывает он информацию». Законопроект требует отметку вне зависимости от способа и формы распространения на территории РФ, а распространение материалов без отметок должно быть запрещено, считают авторы идеи.

Текст законопроекта .doc; Пояснительная записка .doc с основными идеями законопроекта.

Сейчас в реестре Минюста СМИ-иноагентов 9 американских изданий: «Idel.Реалии», «Голос Америки», «Сибирь.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi) и Телеканал Настоящее Время. Часть из перечисленных СМИ не имеет российского юрлица, а ссылки на материалы распространяются и через фирменные аккаутнты в соцсетях, и рядовыми читателями, по их собственной инициативе. Иностранное СМИ, уже признанное иноагентом до возможного вступления нового закона в силу, обязано учредить российское юрлицо в течение одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона (если он будет принят). В случае не исполнения этого и других положений законопроекта доступ к соответствующим ресурсам блокируется у российских операторов связи.