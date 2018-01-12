Минюст зарегистрировал первый подзаконный акт по телемедицине, но большинству клиник он не поможет


Минюст зарегистрировал приказ Минздрава, подтвердивший статус телемедицины как услуги. Другие документы пока не приняты, хотя участники рынка ожидали их еще осенью 2017 года, поэтому большая часть частных клиник в настоящий момент не готова оказывать телемедицинские услуги, говорят работающие в этом сегменте компании. Ещё в прошлом году эксперты рынка высказывали опасения, что вступающий в силу 1 января закон о телемедицине работать не начнет.

Приказ разрешает использовать телемедицинские технологии при оказании первичной, специализированной, скорой и паллиативной медпомощи как амбулаторно, так и стационарно. Минздрав признал два формата дистанционных консультаций: «врач—врач» и «врач—пациент». Кроме того, медучреждениям разрешено использовать не только Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, но и иные информсистемы.

В «Докторе на работе» указали на ряд проблем. Нынешняя версия закона предусматривает анонимные удаленные платные консультации, но пациент не может снова обратиться к тому же врачу повторно, например, для корректировки лечения. У большинства клиник пока нет достаточно дорогих систем для работы с персональными данными, лицензированных в ФСБ и ФСТЭК, кроме того на данный момент Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения не является в полной мере рабочей системой.

Хорошо, что порядок наконец закрепил и разъяснил возможность удалённого проведения медицинских консультаций, указав, что место проведения консультаций определяется местом нахождения пациента, однако по-прежнему отсутствует какое-либо чёткое указание, где конкретно при оказании удалённой консультации может находиться врач: в помещении клиники, у себя дома или вообще в другой стране (например, будучи в командировке и т. д.). Мы считаем положительным факт того что порядок предусматривает возможность проведения анонимных удалённых платных консультаций, то есть без какой-либо идентификации и аутентификации пациента, в том числе через ЕСИА. Однако пациент не может анонимно обратиться к конкретному врачу в рамках повторной консультации (в случае если первая была очная) для корректировки лечении, следовательно, такому пациенту необходимо будет пройти аутентификацию и идентификацию для получения услуги, а медицинской организации, оператору информационной системы — иметь соответствующие лицензии и сертификаты ФСБ, ФСТЭК, т.к. будет иметь место работа с персональными данными пациента. Получение всех необходимых лицензий и разрешений для работы с персональными данными весьма непростой и трудоёмкий процесс, который занимает от 6 месяцев и стоит миллионы рублей.

Обязательным для участия медицинской организации и врача в оказании удалённых телемедицинских консультаций является необходимость регистрации организации в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Федеральном регистре медицинских организаций, а для врача — необходимость регистрации в Федеральном регистре медицинских работников. При этом ЕГИСЗ в настоящий момент не является в полной мере рабочей системой, т.к. «Положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» ещё не принято Правительством РФ (пока имеется только его проект). Регистрация в ЕГИСЗ для коммерческих медицинских организаций планировалась с 2019 года, таким образом большая часть частных клиник в настоящий момент не готова оказывать телемедицинские услуги, — сказал руководитель направления «Телемедицина» «Доктора на работе» Иван Картовицкий.

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