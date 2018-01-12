Минюст зарегистрировал приказ Минздрава, подтвердивший статус телемедицины как услуги. Другие документы пока не приняты, хотя участники рынка ожидали их еще осенью 2017 года, поэтому большая часть частных клиник в настоящий момент не готова оказывать телемедицинские услуги, говорят работающие в этом сегменте компании. Ещё в прошлом году эксперты рынка высказывали опасения, что вступающий в силу 1 января закон о телемедицине работать не начнет.
Приказ разрешает использовать телемедицинские технологии при оказании первичной, специализированной, скорой и паллиативной медпомощи как амбулаторно, так и стационарно. Минздрав признал два формата дистанционных консультаций: «врач—врач» и «врач—пациент». Кроме того, медучреждениям разрешено использовать не только Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, но и иные информсистемы.
В «Докторе на работе» указали на ряд проблем. Нынешняя версия закона предусматривает анонимные удаленные платные консультации, но пациент не может снова обратиться к тому же врачу повторно, например, для корректировки лечения. У большинства клиник пока нет достаточно дорогих систем для работы с персональными данными, лицензированных в ФСБ и ФСТЭК, кроме того на данный момент Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения не является в полной мере рабочей системой.
Хорошо, что порядок наконец закрепил и разъяснил возможность удалённого проведения медицинских консультаций, указав, что место проведения консультаций определяется местом нахождения пациента, однако по-прежнему отсутствует какое-либо чёткое указание, где конкретно при оказании удалённой консультации может находиться врач: в помещении клиники, у себя дома или вообще в другой стране (например, будучи в командировке
и т. д.). Мы считаем положительным факт того что порядок предусматривает возможность проведения анонимных удалённых платных консультаций, то есть без какой-либо идентификации и аутентификации пациента, в том числе через ЕСИА. Однако пациент не может анонимно обратиться к конкретному врачу в рамках повторной консультации (в случае если первая была очная) для корректировки лечении, следовательно, такому пациенту необходимо будет пройти аутентификацию и идентификацию для получения услуги, а медицинской организации, оператору информационной системы — иметь соответствующие лицензии и сертификаты ФСБ, ФСТЭК, т.к. будет иметь место работа с персональными данными пациента. Получение всех необходимых лицензий и разрешений для работы с персональными данными весьма непростой и трудоёмкий процесс, который занимает от 6 месяцев и стоит миллионы рублей.
Обязательным для участия медицинской организации и врача в оказании удалённых телемедицинских консультаций является необходимость регистрации организации в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Федеральном регистре медицинских организаций, а для врача — необходимость регистрации в Федеральном регистре медицинских работников. При этом ЕГИСЗ в настоящий момент не является в полной мере рабочей системой, т.к. «Положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» ещё не принято Правительством РФ (пока имеется только его проект). Регистрация в ЕГИСЗ для коммерческих медицинских организаций планировалась с 2019 года, таким образом большая часть частных клиник в настоящий момент не готова оказывать телемедицинские услуги, — сказал руководитель направления «Телемедицина» «Доктора на работе» Иван Картовицкий.
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