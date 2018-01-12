Минюст зарегистрировал приказ Минздрава, подтвердивший статус телемедицины как услуги. Другие документы пока не приняты, хотя участники рынка ожидали их еще осенью 2017 года, поэтому большая часть частных клиник в настоящий момент не готова оказывать телемедицинские услуги, говорят работающие в этом сегменте компании. Ещё в прошлом году эксперты рынка высказывали опасения, что вступающий в силу 1 января закон о телемедицине работать не начнет.

Приказ разрешает использовать телемедицинские технологии при оказании первичной, специализированной, скорой и паллиативной медпомощи как амбулаторно, так и стационарно. Минздрав признал два формата дистанционных консультаций: «врач—врач» и «врач—пациент». Кроме того, медучреждениям разрешено использовать не только Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, но и иные информсистемы.

В «Докторе на работе» указали на ряд проблем. Нынешняя версия закона предусматривает анонимные удаленные платные консультации, но пациент не может снова обратиться к тому же врачу повторно, например, для корректировки лечения. У большинства клиник пока нет достаточно дорогих систем для работы с персональными данными, лицензированных в ФСБ и ФСТЭК, кроме того на данный момент Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения не является в полной мере рабочей системой.