Межведомственная рабочая группа, включающая Народный банк Китая, рекомендовала властям в китайских провинциях «активно содействовать» сворачиванию майнинга криптовалют местными компаниями. Во Внутренней Монголии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Сычуане и Юньнане майнеры тратят дешёвую энергию угольных или гидроэлектростанций на инструменты с большими финансовыми рисками. Власти Китая традиционно поддерживают IT, например искусственный интеллект или робототехнику, но не считают майнинг высокотехнологичным бизнесом — он больше похож на промышленное производство, передали Financial Times. Правительство порекомендовало региональным властям жёстко следить за потреблением электроэнергии майнерами, а так же обратить внимание на соблюдение майнерами норм по защите окружающей среды, уплате налогов, использованию земли.
В сентябре 2017 года Китай закрыл местные биржи биткойнов и запретил проведение ICO, так как они «серьезно угрожают стабильности финансовой и экономической системы страны». По слухам часть крипто-предпринимателей попыталась перенести активность в Южную Корею, но в начале 2018 года и эта страна объявила, что они не допустят оборота криптовалют. Похожая позиция у властей ещё одной азиатской страны — Сингапура. Для них: «использование ICO связано с рисками отмывания денег и финансирования терроризма в связи с анонимностью финансовых транзакций». С другой стороны майнинг вероятно привлекателен для властей Северной Кореи, впрочем и они предпочитают не тратить на него собственную энергию страны.
В России пристального административного надзора за майнерами нет, а использование выделенных электростанций майнерами возможно станет реальностью лишь в будущем. В частности накануне стало известно, что «Т Плюс» Виктора Вексельберга продала пару неэффективных электростанций потенциальному майнеру криптовалют, предпринимателю Алексею Колеснику. Последний осторожен и пока планирует лишь подключение электростанций к классическим дата-центрам. «Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем», — объяснил свою позицию «Коммерсанту» Колесник.
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Все-таки разум начинает восторжествовать на планете, применять блокчейн для взаиморасчетов (особенно розничных) это тоже самое что микроскопом гвозди забивать, централизованные системы много больше для этого подходят, так как затраты энергии на транзакцию минимальные, скорость максимальна.
Блокчейн это распределенное хранение данных, например реестра собственников как при ICO, т.е. ценная бумага, а не деньги.
Заголовок - блеск!
зато у нас процесс идет:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a581a909a7947f71fe307c5
Мы не в Сбербанке, поэтому можно откровенно признать, что с реестром собственников «на блокчейне» есть определённые нюансы. Один умный человек писал о них: «гарантия неизменности и подтверждение наличия, — прекрасно реализуется с помощью уже обкатанных надежных технологий. Да еще с обеспечением правового статуса». Я не очень умный, но даже мне понятно, что если старые системы с «обеспечением правового статуса» — лучше новой (по всем метрикам, включая надёжность), то новая система больше подходит, пожалуй, для действий с «обеспечением ВНЕправового статуса». Такие действия интересны в соответствующих кругах. Не будем показывать пальцем, но есть предприниматели из этих кругов, которые сначала создали известный рунет-проект, а теперь его экс-директор топит за то, что блокчейн, видите ли, разобьёт диктатуру доллара. Разобьёт ли он диктатуру авторитетных предпринимателей из Санкт-Петербурга — пока не анонсировалось. Но кажется, что «нет».
Китай не рыночная экономика:
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/20/10261493.shtml
Если бы электричество там продавалось по рыночным ценам, то оно было бы раз в десять — двадцать дороже, так как убытки вызванные загрязнением причиняемые угольной пылью там колоссальны:
https://www.gazeta.ru/social/2015/12/18/7976093.shtml
каждый год в Китае умирает около 1,4 млн человек из-за заболеваний, вызванных загрязнением воздуха
У нас цена электричесва уже давно рыночная, учитывает все издержки, если кому то оно нужно, то пусть пожалуйста его покупает для майнинга, это только экономике в плюс, тем более что получается оно в основном от газа, атома и гидроэнергетики + размер территории рассеивания, т.е. экологических убытков от выработки электричества практически нет совсем.
> что с реестром собственников «на блокчейне» есть определённые нюансы.
Это верно, просто вокруг сбора средств на какое то дело по средствам IPO, столько всего налипло, что стало это IPO по силам только очень большим гигантам, там один реестр акционеров чего стоит.
Для небольших сборов ICO бы подошло очень даже не плохо, как минимум потому что его можно было бы ограничить по размерам взноса, но оградить от бюрократии IPO (которая в общем то оправдана на классическом фондовом рынке).
Т.е. я на ICO смотрю не на как панацею в технологическом аспекте (хоть некоторые вещи и он способен упростить), а как на политический инструмент, light IPO с увеличенными рисками и урезанным объемом собранных денег.
ICO хорошо уменьшает именно политические риски от социальных потрясений вызванных всякими newМММ, просто потому что сразу отсечет социально уязвимых, типа пенсионеров, технико-квалификационным цензом.
Дорогое IPO и недоступные кредиты очень сильный тормоз экономики, поэтому считаю риски с ICO вполне допустимы в таком важном деле как деньги для среднего и малого бизнеса.