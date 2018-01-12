Межведомственная рабочая группа, включающая Народный банк Китая, рекомендовала властям в китайских провинциях «активно содействовать» сворачиванию майнинга криптовалют местными компаниями. Во Внутренней Монголии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Сычуане и Юньнане майнеры тратят дешёвую энергию угольных или гидроэлектростанций на инструменты с большими финансовыми рисками. Власти Китая традиционно поддерживают IT, например искусственный интеллект или робототехнику, но не считают майнинг высокотехнологичным бизнесом — он больше похож на промышленное производство, передали Financial Times. Правительство порекомендовало региональным властям жёстко следить за потреблением электроэнергии майнерами, а так же обратить внимание на соблюдение майнерами норм по защите окружающей среды, уплате налогов, использованию земли.

В сентябре 2017 года Китай закрыл местные биржи биткойнов и запретил проведение ICO, так как они «серьезно угрожают стабильности финансовой и экономической системы страны». По слухам часть крипто-предпринимателей попыталась перенести активность в Южную Корею, но в начале 2018 года и эта страна объявила, что они не допустят оборота криптовалют. Похожая позиция у властей ещё одной азиатской страны — Сингапура. Для них: «использование ICO связано с рисками отмывания денег и финансирования терроризма в связи с анонимностью финансовых транзакций». С другой стороны майнинг вероятно привлекателен для властей Северной Кореи, впрочем и они предпочитают не тратить на него собственную энергию страны.

В России пристального административного надзора за майнерами нет, а использование выделенных электростанций майнерами возможно станет реальностью лишь в будущем. В частности накануне стало известно, что «Т Плюс» Виктора Вексельберга продала пару неэффективных электростанций потенциальному майнеру криптовалют, предпринимателю Алексею Колеснику. Последний осторожен и пока планирует лишь подключение электростанций к классическим дата-центрам. «Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем», — объяснил свою позицию «Коммерсанту» Колесник.