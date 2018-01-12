Соцсеть «Одноклассники» опубликовала статистику за 2017 год. Общее число зарегистрированных пользователей соцсети составило 330 млн, число регистраций выросло на 13% год к году. Количество просмотров видео в соцсети достигло 500 млн в сутки. Рост среднего числа просмотров видео в сутки по миру составил на 60% год к году. Ежедневная аудитория видео выросла на 29%, рост числа авторов публикаций составил 20%. Ежемесячная аудитория, посещающая ОК только с мобильных устройств увеличилась на 17%, количество пользователей mobile only в месяц составило 33 млн.

В 2017 году мы активно развивали сервисную платформу ОК, предоставляя инструменты для взаимодействия пользователей и бизнеса. Фактически мы начали выходить за пределы онлайна. Теперь пользователи могут не только общаться или находить интересный контент в соцсети, но и решать любые реальные потребности — такие, как заказ услуги, подача объявления или покупка товара. Благодаря этому выросла вовлеченность пользователей во взаимодействие с брендами и контентом. Качественного контента тоже стало больше: с помощью партнерской программы группы смогли сосредоточиться на своих публикациях, в ОК появились спортивные трансляции, продолжили активный рост видео, стриминг и киберспорт, — сказал глава ОК Антон Федчин.

Видео является важным для ОК направлением как самая быстро растущая рекламная площадка. В декабре 2016 года Mail.Ru Group начала продажи видеорекламы в ленте «ВКонтакте» и «Одноклассников», причем как неоднократно подчеркивало руководство ОК, основной фокус компания делает именно на мобильном видео. Пока по косвенным данным можно сказать, что направление видео у «Одноклассников» растет почти в три раза быстрее, чем рынок. В 2017 году объем рынка видеорекламы в интернете по оценке IAB Russia вырос на 19%, в 2017 году по оценке IMHO прирост может составить 15−20%.