Палата представителей США одобрила продление поправок к закону Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), позволяющих американским спецслужбам получать доступ к пользовательским данным нерезидентов в случае, если этого требует национальная безопасность.

Поправки были приняты после терактов 11 сентября 2001 года. Впоследствии из материалов, опубликованных Эдвардом Сноуденом выяснилось, что американские спецслужбы организовывали перехват пользовательских данных и прослушку телефонных разговоров огромного количества людей, в том числе в Европе.

Американцев тоже нельзя считать абсолютно защищёнными от властей. Ещё в 2014 году выяснилось, что американская Комиссия по ценным бумагам ( SEC) нашла способ читать нужные для следствия email без ордера → Roem.ru

Срок действия поправок FISA истекал в этом году, американские законодатели почти единогласно согласились продлить их еще на 6 лет несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп когда в конгрессе шло обсуждение законопроекта написал в своем Twitter, что закон «использовался для дискредитации его президентской компании». Позднее Трамп написал еще один твит в котором уточнил, что его не устраивает только то, что этот закон использовался для слежки за ним, а следить «за плохими парнями за границей» по его мнению необходимо.