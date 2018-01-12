Палата представителей США одобрила продление поправок к закону Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), позволяющих американским спецслужбам получать доступ к пользовательским данным нерезидентов в случае, если этого требует национальная безопасность.
Поправки были приняты после терактов 11 сентября 2001 года. Впоследствии из материалов, опубликованных Эдвардом Сноуденом выяснилось, что американские спецслужбы организовывали перехват пользовательских данных и прослушку телефонных разговоров огромного количества людей, в том числе в Европе.
Американцев тоже нельзя считать абсолютно защищёнными от властей. Ещё в 2014 году выяснилось, что американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) нашла способ читать нужные для следствия email без ордера → Roem.ru
Срок действия поправок FISA истекал в этом году, американские законодатели почти единогласно согласились продлить их еще на 6 лет несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп когда в конгрессе шло обсуждение законопроекта написал в своем Twitter, что закон «использовался для дискредитации его президентской компании». Позднее Трамп написал еще один твит в котором уточнил, что его не устраивает только то, что этот закон использовался для слежки за ним, а следить «за плохими парнями за границей» по его мнению необходимо.
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Хм. А что никто не пишет о том, как это замечательно? Не то что в России в смысле.
Это называется когнитивный диссонанс. В каком-то смысле, в этом сюжете это часть понятия «совесть». Стыдно же рассказывать либертарианские теории (на самом деле нет, теории «отрицания суверенитета» так точнее) о том, что, видите ли, Путин сказал «"Яндексу» не работать на США уже", когда США взяли и открыто сказали всем остальным сервисам: «ребята, вы и дальше 6 лет работаете на Штаты, не обсуждается, это закон».
>Не то что в России в смысле.
А что в России? В России все гораздо лучше, передовее, так сказать. Тут для того, чтобы за вами шпионили по полной закон не нужен вообще. Не, его можно создать для вида (как выборы), но для эффективной слежки это не является необходимостью.
В штатах сначала действовали точно также, но как только это выплыло, пришлось клепать закон, ибо в штатах есть судебная система. В смысле полноценная судебная система, и засудить какого чиновника (или самому выйти из-под обвинения) можно запросто.
>А что никто не пишет о том, как это замечательно? Не то что в России в смысле.
Это не то что замечательно, это пиии…дец, плюнули и вытерли ноги о свои же пропагандистки ценности, но пи.дец в США не отменяет п.ца в России, в США как то маскируются, типа будем следить только не за резидентами, Российский закон Яровой прямо предписывает всем собирать всю инфу обо всех…
Тут как два гопника, кто то маскируется под благопристойного, а кому то уже плевать на свою репутацию да и быдло-народ все стерпит, а не стерпит так и сделать ниче не смогжет, оружия на руках нет.
p.s.
Вот непонимаю почему у нас что ни группа то секта, запутницы оголтело за путина, либерасты оголтело за запад, и НИКОГО ктобы был бы за народ или хотябы за здравый смысл, что там что там тупое стадо, противно.
>>Тут как два гопника, кто то маскируется под благопристойного, а кому то уже плевать на свою репутацию да и быдло-народ все стерпит, а не стерпит так и сделать ниче не смогжет, оружия на руках нет.
Вот-вот. Призрак «призрака коммунизма» бродит по роему.
Ну что тут нетак? Мотивация закона яровой вообще была замечательная, непомню кто из правительства озвучивал что то типа «все следят, а мы нет"
Если вокруг творится ппц это совершено не значит что нужно с ним соглашатся, нет ресурсов для борьбы, не борись, но и соглашатся не обязательно, нужно иметь своё мнение, а не мнение стада.
Хаха, даже у Нильса не вышло бы лучше управиться с заводными комментаторами!