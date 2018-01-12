С конца декабря экспериментально и в январе на большую аудиторию «Яндекс» начал показывать фильмы. Поисковик сам лицензировал несколько десятков тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов и выложил их на главной странице «Яндекса», в Яндекс.Телепрограмме, Яндекс.Видео и на КиноПоиске. Ещё к осени 2015 года Яндекс договорился с Ayyo Movies, ivi.ru, Megogo, Pladform (платформа монетизации контента, не кинотеатр и не телеканал), Rutube, Tvzavr, «Амедиатекой», «СТС Медиа» и ВГТРК и превратил свой «Кинопоиск» в агрегатор онлайн-кинотеатров, однако уже через 4 дня обновлённый «КиноПоиск» редизайнулся обратно под напором разозлённых зрителей, а по итогам года и перезапуска КП «Яндекс» списал 576 млн рублей гудвила (будущих экономических выгод от использования актива, равные пятой части цены КП). В итоге идея агрегатора фильмов, права на которые покупают онлайн-кинотеатры, а «Яндекс» лишь их распространитель, значимого развития не получила. Спустя 2 года поисковик вообще отстранился от агрегации чужого контента. В «Яндексе» рассказали:

Главное отличие в том, что раньше на КиноПоиске мы показывали фильмы, агрегируя контент онлайн-кинотеатров. Теперь мы показываем лицензированные нами фильмы, мультфильмы и сериалы, причём не только на КиноПоиске, но и на других сервисах Яндекса. Взаимодействие с онлайн-кинотеатрами мы развиваем в рамках партнёрской программы РСЯ, благодаря которой онлайн-кинотеатры могут монетизировать контент на площадках Яндекса.



Ольга Филипук, директор по развитию видеосервисов «Яндекса»

«Яндекс» объявил о покупке «Кинопоиска» в октябре 2013 года, покупка обошлась в 80 млн долларов. Спустя год, в 2014, «Известия» выяснили, что поисковик сделает из энциклопедии онлайн-кинотеатр, что и произошло осенью 2015, но не очень удачно. На момент публикации, в начале 2018 года поисковик больше не предлагает онлайн-кинотеатрам заключить партнёрство (yandex.ru/support/kinopoisk/partnership.html отдаёт ошибку «404», приглашение сохранилось лишь в archive.org).

С 2006 года Яндекс развивает контентный проект Яндекс.Музыка. Спустя 11 лет, по статистике App Annie Яндекс.Музыка стала самым доходным неигровым приложением в России. Интересно, что первые версии Яндекс.Музыки продвигали контент партнёров, а собственного портфеля прав на записи у поисковика не было. «Яндекс» пытался возглавить в России рынок легальных интернет-продаж музыки и представлял из себя поисковик для платных mp3, которые распространяли независимые партнёры. Как и в КиноПоиске+ много лет спустя, «Яндекс» пытался брать небольшую плату с правообладателей за перенаправление к ним покупателей, но идея агрегации быстро умерла и 7 лет назад «Яндекс» предпочёл самостоятельно выкупать права, а затем предлагать слушателям музыку. В 2015-м Яндекс повторил модель перезапуска успешной «Музыки» на видеоматериалах (на портале, независимо от перезапуска КП).

Директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук рассказала сегодня «Ведомостям», что со временем поисковик запустит не только показ фильмов с рекламой, но и привычный для онлайн-кинотеатров платный просмотр. Новый киносервис «Яндекса» появится на Smart TV, рассказывали «Ведомостям» сотрудники крупных кинокомпаний («Кинопоиск» перезапускался не только без приложения для телевизоров, но даже и без мобильной версии).