Apple и Google удалили из сторов приложение Parler, которое Дональд Трамп попытался использовать вместо Twitter, а Amazon отказал ему в услугах хостинга. В связи с этими событиями в прессе нашли твиттер-тред от ноября 2020 года с информацией о сомнительном происхождении и связях Parler, а также с предсказанием того, что Трамп переедет туда из Твиттера, но приложению после этого понадобится очень много денег для масштабирования, так как случится приток новых пользователей.

Куратор TedX Дейв Трой пишет, что у основателя стартапа Джона Матце жена Алина из Казани, причем поженились они именно там. Они познакомились в Лас-Вегасе в 2016 году, когда Алина совершала с подругой поездку по Америке, «похожую на поездку Анны Богачевой и Александры Крыловой в 2014 году». Анну Богачеву задержали по подозрению во вмешательстве в выборы 2016 года и связали с «кремлевскими троллями» и «насильственной крайне-правой националистской организацией», а в 2014 она могла «собирать в Америке информацию».

Мать Алины — Гульнара Мухитдинова, российская чиновница, которая еще при Советском Союзе была отмечена как «Заслуженный конструктор». Матце раньше в запуске стартапов замечен не был, «работал в нескольких незначительных технологических компаниях», короткое время — в Amazon.

До 2018 Parler практически никто не пользовался, но потом туда пришли «десятки тысяч» пользователей, после того, как его пропиарила крайне правая организация и Кассандра Фейрбенкс, которая привлекла туда своего приятеля Кайне Уэста.

Кассандра успела поработать в «российском государственном международном информационном агентстве Sputnik» и в крайне-правых американских медиа. В 2019 стартап повёл медийную атаку на раздел 230 закона 1996 года об этике в сфере коммуникаций.

ИноСМИ: «В нем говорится, что компании, которые предоставляют платформы для онлайн-форумов, не могут считаться издателями всех тех сообщений, которые другие размещают на своих сайтах.

Основная часть раздела 230 состоит всего из 26 слов и гласит: „Ни провайдер, ни пользователь интерактивного компьютерного сервиса не считаются издателем или носителем какой-либо информации, предоставленной другим провайдером информационного контента“.»

«По словам Дафны Келлер (Daphne Keller), руководителя программы регулирования платформ в Стэнфордском центре киберполитики, Раздел 230 „разрешил компаниям запускать все без исключения технические промежуточные средства, от которых зависят ваши интернет-коммуникации“. За редким исключением, это дает компаниям право контролировать контент своих веб-сайтов по своему усмотрению. Это означает, что компаниям не нужно просматривать и анализировать миллионы сообщений, чтобы убедиться, что в них нет ничего противозаконного, а затем разрешить опубликовать их в интернете. Это также означает, что люди могут публиковать практически все, что хотят, и компании могут избежать ответственности за последствия.

Но этот раздел был разработан не для того, чтобы онлайн-форумы оставались нейтральными, сказала Келлер. На самом деле, по ее словам, он был создан для того, чтобы побудить компании модерировать контент, размещаемый на их сайтах. Раздел 230 „был разработан специально, чтобы заставить провайдеров платформ модерировать контент“, сказала она. Но это также означает, что компании получают возможность модерировать этот контент по своему усмотрению, не предпринимая особых ограничительных мер.»

Трой считает, что Parler вёл кампанию по подрыву политики соцмедиа-компаний. При этом он не получал венчурных инвестиций, в его финансировании засветились некий скандальный республиканец и «криптовалютный инвестор». Но Трой считает, что они не могли бы дать денег, достаточных для масштабов деятельности Parler. Не хватило бы даже на зарплаты (Parler базируется не в Долине, а в Лас-Вегасе, но, по словам Троя, ему нужны разделяющие его ценности сотрудники)

Совладельцем Parler вместе с Матце является юрлицо NDMASCENDANT LLC., о котором ничего не известно.

«Компания, похоже, продвигает Epoch Times, принадлежащую Falun Gong, которой владеет Гуо Венгуй», пишет Трой. Фалунгунь — религиозное движение, которое преследуется в Китае за предполагаемые посягательства на госстрой. Гуо Венгуй — связанный с бизнес-структурами Трампа миллиардер, разыскивается Китаем в рамках антикоррупционных расследований, получил убежище в США и критикует Китай оттуда. В 2020 рассказывал о миллиардах погибших от ковида из-за неправильных действий властей и скрытии Китаем информации о пандемии.

«Неприметный технарь встречает русскую ловушку для шпионов, едет в Россию, женится на ней там, потом возвращается в США и запускает чокнутую социальную сеть с явными политическими целями, в партнерстве со связанными с Россией фигурантами? Ну, ok», суммирует Трой.

«Кроме того, предварительный анализ первых нескольких тысяч аккаунтов на Parler показывает, что это те же российские агенты, которых мы в пространстве соцмедиа отслеживаем годами. Это крупномасштабная операция в согласии с российскими интересами».

К концу треда появляется прогноз:

«Чего же стоит ожидать дальше? Мы предполагаем, что Трамп присоединится к Parler и объявит план по переезду туда из Твиттера. Но для этого Парлеру понадобится очень много денег для масштабирования».

11 января Telegram стал вторым по загрузкам приложением в США после того, как сторонники Трампа начали собираться там. В первом же предложении статьи об этом британская Telegraph назвала его мессенджером, постоянно обвиняемым «в укрывательстве преступников и террористов». С прошлой среды приложение загрузили полмиллиона раз, а Parler перед смертью призывал пользователей переходить в Telegram, рассказывает издание.