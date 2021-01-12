Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала ТАСС, как развивается система выборов депутатов в России, множится партийное разнообразие и используются информационные технологии. По ее словам, ЦИК намерена создать «максимально открытые и дружественные условия для участия политических партий в выборах».

В 2021 году заработают цифровые сервисы и личные кабинеты политических партий на Едином портале государственных услуг. Они позволят партиям оперативно получать информацию, касающуюся их участия в выборах. ЦИК России планирует провести ряд масштабных обучающих семинаров, которые позволят им подойти к выборам максимально подготовленными.

Памфилова отмечает, что «за последние годы» в Думу стало проще избраться представителям партий, которые имеют заметное количество сторонников: количественно конкуренция уменьшилась, но качественно -- возросла, а процедурная механика упростилась, что сняло некоторые барьеры.

В 2016 году 74 политические партии имели право участвовать в выборах, из них 14 обладали парламентской льготой и могли идти на выборы депутатов Госдумы без сбора подписей. В результате именно представители этих 14 партий попали в избирательный бюллетень. Сегодня у нас принципиально иная ситуация. Число политических партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось до 37. Но, как бы парадоксально это ни звучало, партийная конкуренция усилилась. Партии-«пустышки» постепенно уходят с политической арены — остаются те, кто реально имеет определенную поддержку избирателей и может бороться за их голоса. При этом наблюдается тенденция к снижению количества отказов в регистрации кандидатов. Если в 2016 году на всех выборах в ЕДГ (единый день голосования) это показатель был равен 7,22%, то в 2020 году он составил всего лишь 4,84% от претендентов на выборные должности разных уровней, отказ кандидатам от партий еще ниже, всего 3%. По итогам ЕДГ-2020 три новые партии, зарегистрированные в этом году, получили право идти на парламентские выборы без сбора подписей. Таким образом, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва уже 16 партий освобождены от этой процедуры.

Коронавирус простимулировал ЦИК к изменению механизмов голосования таким образом, чтобы избиратель мог в них поучаствовать дистанционно, безопасно и в удобное время в удобном месте.

Постепенно, в виде последовательно увеличивающихся пилотных проектов, внедряется система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая позволяет гражданам участвовать в выборах со своего электронного устройства с выходом в сеть Интернет из любой точки мира. Кстати, при осуществлении пилотных проектов по ДЭГ явка на «электронные участки» в 2019—2020 годах превысила 90% от включенных в список для участия в дистанционном электронном голосовании на всех выборах, где оно применялось. Для фиксации голосов граждан используется технология «блокчейн», которая гарантирует их сохранность и тайну голосования. При этом речь не идет о замене традиционных форм голосования — расширение применения ДЭГ осуществляется наряду с совершенствованием традиционных, основных форм голосования, от которых никто не собирается отказываться.

Нигде видеонаблюдение за процессом голосования не применяется «так широко, как в России», говорит Памфилова. На президентских выборах 2018 года видеонаблюдение велось на 80% участков, на ближайших выборах в Госдуму планируется «сохранить эту высокую планку». По скорости подсчёта голосов мы тоже «давно догнали и перегнали большинство развитых стран мира».