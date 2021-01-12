Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала ТАСС, как развивается система выборов депутатов в России, множится партийное разнообразие и используются информационные технологии. По ее словам, ЦИК намерена создать «максимально открытые и дружественные условия для участия политических партий в выборах».
В 2021 году заработают цифровые сервисы и личные кабинеты политических партий на Едином портале государственных услуг. Они позволят партиям оперативно получать информацию, касающуюся их участия в выборах. ЦИК России планирует провести ряд масштабных обучающих семинаров, которые позволят им подойти к выборам максимально подготовленными.
Памфилова отмечает, что «за последние годы» в Думу стало проще избраться представителям партий, которые имеют заметное количество сторонников: количественно конкуренция уменьшилась, но качественно -- возросла, а процедурная механика упростилась, что сняло некоторые барьеры.
В 2016 году 74 политические партии имели право участвовать в выборах, из них 14 обладали парламентской льготой и могли идти на выборы депутатов Госдумы без сбора подписей. В результате именно представители этих 14 партий попали в избирательный бюллетень.
Сегодня у нас принципиально иная ситуация. Число политических партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось до 37. Но, как бы парадоксально это ни звучало, партийная конкуренция усилилась. Партии-«пустышки» постепенно уходят с политической арены — остаются те, кто реально имеет определенную поддержку избирателей и может бороться за их голоса.
При этом наблюдается тенденция к снижению количества отказов в регистрации кандидатов. Если в 2016 году на всех выборах в ЕДГ (единый день голосования) это показатель был равен 7,22%, то в 2020 году он составил всего лишь 4,84% от претендентов на выборные должности разных уровней, отказ кандидатам от партий еще ниже, всего 3%.
По итогам ЕДГ-2020 три новые партии, зарегистрированные в этом году, получили право идти на парламентские выборы без сбора подписей. Таким образом, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва уже 16 партий освобождены от этой процедуры.
Коронавирус простимулировал ЦИК к изменению механизмов голосования таким образом, чтобы избиратель мог в них поучаствовать дистанционно, безопасно и в удобное время в удобном месте.
Постепенно, в виде последовательно увеличивающихся пилотных проектов, внедряется система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая позволяет гражданам участвовать в выборах со своего электронного устройства с выходом в сеть Интернет из любой точки мира. Кстати, при осуществлении пилотных проектов по ДЭГ явка на «электронные участки» в 2019—2020 годах превысила 90% от включенных в список для участия в дистанционном электронном голосовании на всех выборах, где оно применялось.
Для фиксации голосов граждан используется технология «блокчейн», которая гарантирует их сохранность и тайну голосования.
При этом речь не идет о замене традиционных форм голосования — расширение применения ДЭГ осуществляется наряду с совершенствованием традиционных, основных форм голосования, от которых никто не собирается отказываться.
Нигде видеонаблюдение за процессом голосования не применяется «так широко, как в России», говорит Памфилова. На президентских выборах 2018 года видеонаблюдение велось на 80% участков, на ближайших выборах в Госдуму планируется «сохранить эту высокую планку». По скорости подсчёта голосов мы тоже «давно догнали и перегнали большинство развитых стран мира».
В целом прошедшую пятилетку можно смело назвать цифровым рывком избирательной системы России
Созданы и успешно внедрены «Цифровые стандарты» избирательного процесса: механизм «Мобильный избиратель»; изготовление протокола об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодирование); видеонаблюдение, применение электронных средств подсчета голосов (КОИБ); организация работы уникального Информационно-справочного центра ЦИК России; «вооружение» членов избирательных комиссий современным электронным рабочим блокнотом, позволяющим более грамотно и оперативно решать многие возникающие в процессе выборов вопросы, и др.
В отличие от многих стран в Российской Федерации не практикуется применение непрозрачных форм голосования — голосования по почте и «многомесячного» досрочного голосования.
В 2019 году ЦИК России стала участником национальной программы «Цифровая экономика». Мы должны создать цифровые сервисы для всех участников избирательного процесса и новую цифровую платформу, которая будет обеспечивать предоставление всех этих сервисов. Эта платформа станет новой современной версией системы ГАС «Выборы» и будет внедряться постепенно. Планируется реализация сервисов сдачи финансовой отчетности кандидатов, политических партий и избирательных объединений, подачи и проверки документов.
В 2021 году и далее планируется реализовать цифровые сервисы для наблюдателей и представителей СМИ. Ведется работа над созданием сервисов для участковых избирательных комиссий, государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений, взаимодействующих с избирательной системой.
Внедрение «цифровых избирательных стандартов» качественно изменило и сами выборы, и подведение их итогов. Но это только начало. Избирательная система России стоит на пороге «цифрового скачка». Внедрение цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса открывает возможность более широкого участия граждан в политической жизни страны, а сами избирательные процедуры делает более доступными и дружественными. Умная, целесообразная цифровизация избирательного процесса не вытесняет человека, а наоборот — дает ему возможность быть в центре событий, повышает роль, статус и уверенность в расширяющихся возможностях человеческой личности.
Итак, подводя итоги, хочу подчеркнуть, что избирательная система России — это живой, развивающийся организм, уже сейчас обеспечивающий открытость, прозрачность, доступность и удобство для граждан во время выборов. В результате растет уровень доверия со стороны граждан к избирательной системе страны.
В отличие ряда стран, органы государственной власти в России избираются гражданами на прямых конкурентных выборах.
Что касается открытости, то в Российской Федерации подсчет голосов проводят не специальные чиновники, как в ряде западных стран, а члены участковых избирательных комиссий, назначенные политическими партиями или делегированные в комиссии напрямую гражданами на собраниях. В настоящее время в составах участковых избирательных комиссий работают представители практически всех ныне существующих политических партий, в полной мере отражая политическую палитру страны.
Трудно себе представить, но в избирательных комиссиях разного уровня у нас трудятся почти миллион человек — это население таких стран, как Черногория и Исландия, вместе взятых. За прошедшие годы качественно изменились составы и участковых, и территориальных комиссий по всей стране, увеличилось представительство различных политических партий. Особенно радует, что на работу в избиркомы приходит молодежь. Неравнодушная, активная и ответственная. Люди — это наша самая большая ценность, оплот всей избирательной системы.
Итого три важных составляющих, обеспечивающих легитимность и подчеркивающих общенародный характер выборов в России: прямое, свободное голосование избирателей; организация всех процедур голосования и подсчет голосов избирательными комиссиями, состав которых в полной мере отражает политический срез страны; полноценный контроль общества за ходом голосования, осуществляемый многообразным и многочисленным наблюдательским сообществом
Более того, в России, при проведении выборов федерального масштаба, в отличие, например, от США, не ограничивается присутствие на избирательных участках международных наблюдателей (в США в 18 штатах существует полный запрет на присутствие международных наблюдателей, в ряде других штатов действует частичный запрет). А у нас на прошедших президентских выборах в 2018 году присутствовало свыше полутора тысяч международных наблюдателей — от ОБСЕ и других организаций!
Аккредитованные иностранные журналисты, наряду с нашими отечественными СМИ, имеют возможность освещать ход голосования, находясь на избирательном участке, в том числе при подсчете голосов и составлении протокола об итогах голосования. В ряде западных стран представителей СМИ, особенно из России, к этому «таинству» даже близко не подпускают.
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