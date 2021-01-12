«Коммерсанту» стали известны подробности анонсированного в конце декабря стратегического партнёрства Сбера с группой Merlion. Опрошенные изданием эксперты считают, что Merlion продаст розничные активы, которые оцениваются как минимум в $1 млрд. Это сети магазинов «Позитроника» и «Ситилинк» (более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах) и сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».

В октябре этого года совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были задержаны, в ноябре им продлили арест до февраля 2021 года в связи с обвинением в покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества. Покушение состоялось в 2015 году, дело было расследовано местной полицией и закрыто. Но в 2020 году в ФСБ пришёл человек, назвавшийся исполнителем нападения, и рассказал об его организаторах.

Сбер и Merlion не стали комментировать информацию о потенциальной сделке и оценке активов, главным официальным документом остаётся пресс-релиз от 24 декабря о стратегическом партнёрстве.