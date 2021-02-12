«TikTok договорился Роскомнадзором о фильтрации политического контента после истории с митингами, рассказал в Clubhouse основатель компании по продвижению блогеров и брендов в TikTok „ПЦ“ Рустем Богданов в ответ на наш вопрос о том, почему ролики про митинги внезапно пропали из рекомендаций», передаёт телеграм-канал «Нецифровая экономика» Олега Сальманова и Елизаветы Серьгиной. «В пример он привел собственное видео с суда над Алексеем Навальным, где тот чертил сердечко из камеры. По его словам, ТikTok остановил продвижение видео спустя 20 000 просмотров». Богданов занимается продвижением и монетизацией в TikTok с 2017 года.

В январе гендиректора российского представительства TikTok Сергея Соколова пригласили в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, потому что к компании «накопились вопросы». Пресс-секретарь руководителя комиссии рассказал «Открытым Медиа», что Соколов в Думу не явился, но прислал письмо о готовности сотрудничать. Пока никакой конкретики по сотрудничеству нет, утверждают в комиссии.

В конце января TikTok вызывали в Роскомнадзор «для разъяснения ответственности платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях».

Тем временем, американские специалисты по кибербезопасности в очередной раз обнаружили, что TikTok собирает очень много личных данных без разрешения и уведомления пользователя. Помимо привычных уже сведений об устройстве, OS, интернет-соединении, скачанных файлах и прочем, TikTok забирает биометрию -- отпечатки пальцев, фото, распознанные радужку глаза, лицо и голос. Собираются такие личные данные, как семейное положение, возраст, интересы, контакты. Приложение сохраняет даже паттерны набора на клавиатуре, а также содержимое сообщений вместе со статусом их отправки, прочтения, доставки. Вся информация собирается и о несовершеннолетних пользователях в нарушение защищающего их данные законодательства.

В середине января стало известно, что TikTok апеллирует к американскому законодательству о защите авторских прав, чтобы удалять с GitHub информацию о том, какие данные собирает приложение.