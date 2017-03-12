Завтра будет Kaggle, а сегодня #стартапдня MapAnything — плагин для Salesforce, позволяющий отмечать клиентов на карте и работать с ними, как с метками, а не как со строчками в таблице. Ну и геолокация по этой карте в мобильном приложении, конечно. Если продавцы активно работают в полях или услуга связана с регулярными короткими выездами нескольким клиентам за одну поездку — это очевидно полезный инструмент, даже и комментировать нечего.

Однако целевых компаний не так уж много, да и существенно дороже, чем нынешние $30 за пользователя в месяц, за такой сервис брать нельзя — плагин-конкурент написать несложно, переехать внутри Salesforce тоже не большая проблема. Так что максимум выручки получается невелик, и MapAnything начали изобретать новые сервисы на базе основного.

Первая мысль — получить новых клиентов. Из тех, для кого создан MapAnything, не все работают в Salesforce. Для них сделали отдельное приложение на базе Force.com — это тот же оригинальный Salesforce, но в виде PaaS вместо SaaS, интерфейс программирует разработчик приложения, и он, очевидно, получается куда менее сложным и функциональным, чем настоящий. Ну и, конечно, для конечного клиента может выйти существенно дешевле. MapAnything Express даже своим названием намекает на простоту и низкую цену.

Вторая мысль — расширить функционал. Что в первую очередь нужно продавцу, работающему в полях? Ему нужны потенциальные клиенты. И MapAnything начал перепродавать списки локальных бизнесов — у кого-то берет все бензоколонки Штатов, у кого-то все рестораны, у кого-то всех ещё кого-нибудь. Клиент выбирает что ему нужно, платит небольшую денежку и получает всех их в своей CRM, экономя время на ручном переносе из Google Maps или аналоге, и, более важно, автоматически получая все изменения — если рядом откроется новое заведение, то на карте сразу возникнет новая точка цвета «мы там ещё не были».

Третья мысль — новые сферы деятельности, работать не только с продажниками. MapAnything сделал отдельный плагин трекинга автомобилей и курьеров — клиенту нужно повесить датчик на железку или поставить приложение в смартфон человека, и все их перемещения начинают трекаться и попадать в Salesforce. А там уже настройка удобных отчетов, обобщений, «водитель месяца» за самое экономичное вождение, тройка самых раздолбанных грузовиков и вся прочая автоматизация, которая может быть нужна транспортной или курьерской компании. Salesforce позволяет всё, что угодно, настроить.

В чужую голову не залезть, но, кажется, именно последняя мысль оказалась ключом инвестиционного успеха компании. Деньги по огромной, в сравнении со старыми, оценке в них вложил ServiceNow — компания облачной автоматизации бизнесов, под обещание скопировать все продукты на его платформе. И, кажется, именно транспорт — то, что его максимально в этом интересовало. В последнем раунде MapAnything получил 33 миллиона долларов по сравнению с примерно 9, полученными за семь лет предыдущей жизни.