ФБР арестовало владельца одного из крупнейших в мире производителей защищенных смартфонов Phantom Secure Винсента Рамоса. По данным издания Motherboard.vice, предпринимателю инкриминируется, что его компания производила кастомизированные телефоны по заказу крупных преступных организаций, при этом полностью осознавая, что защищенные смартфоны будут использоваться для противозаконных операций.

Phantom Secure производит защищенные телефоны используя как основу аппараты Blackberry и трубки на базе Android, при этом оригинальные телефоны подвергались существенной чистке. В частности у смартфонов Phantom Secure заменялась прошивка, в некоторых случаях удалялись камеры и микрофоны, устанавливались защищенные мессенджеры и средства шифрования. Представители ФБР утверждают, что смартфоны Phantom Secure использовала в том числе верхушка крупнейшего в Мекскике наркокартеля Синалоа, а также члены других преступных сообществ в Мескике, Венесуэле и на Кубе.

Почищенные от ряда шпионских функций телефоны известны несколько лет, в частности разработанный под крылом Натальи Касперской смартфон TaigaPhone.