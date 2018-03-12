ФБР арестовало владельца одного из крупнейших в мире производителей защищенных смартфонов Phantom Secure Винсента Рамоса. По данным издания Motherboard.vice, предпринимателю инкриминируется, что его компания производила кастомизированные телефоны по заказу крупных преступных организаций, при этом полностью осознавая, что защищенные смартфоны будут использоваться для противозаконных операций.
Phantom Secure производит защищенные телефоны используя как основу аппараты Blackberry и трубки на базе Android, при этом оригинальные телефоны подвергались существенной чистке. В частности у смартфонов Phantom Secure заменялась прошивка, в некоторых случаях удалялись камеры и микрофоны, устанавливались защищенные мессенджеры и средства шифрования. Представители ФБР утверждают, что смартфоны Phantom Secure использовала в том числе верхушка крупнейшего в Мекскике наркокартеля Синалоа, а также члены других преступных сообществ в Мескике, Венесуэле и на Кубе.
Почищенные от ряда шпионских функций телефоны известны несколько лет, в частности разработанный под крылом Натальи Касперской смартфон TaigaPhone.
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Похоже на предсмертные конвульсии, только гегемон опасен даже в падении, может кого то придавать, или разлагаясь отравить полпланеты, беда…
Во власть сша пришли какие то рукожопы, совсем не понимают важность идеологии, такие методы только для кровавой гебни подходят, а не для светлого города на холме — оплот свободы и демократии.
Загадочная история.
На руках у трудящихся 20 тыс. телефонов Phantom Secure. Переделанных Samsung и китайских «BlackBerry» на Android. Половина телефонов в Австралии. На Мексику остаётся максимум 10 тысяч. В Синалоа состоит 150 000 боевиков. Получается, что 140 000 боевиков пользуются обычными телефонами звонилками, Android-ом без переделок и Apple iPhone. Парадокс, но никакого интереса у ФБР перечисленное оборудование не вызывает — арестов в кампусах Google и Купертино не было. Хотя заявления Apple о том, что она не даст доступа к телефону террориста — были (в переводе на-русский: «Apple объявили, что их телефоны защищены от ФБР, специально так и сделаны»).
Штаты дают за 5 кг кокаина «пожизненное». Но есть и система досудебных соглашений. В этой ситуации ФБР могло вынудить сотрудников Phantom Secure наставить таких фантомов в их телефоны, что «Мама не жди меня дома…» пели бы 10 тысяч человек боевиков и ещё больше их собеседников.
Такое впечатление, что население намеренно уговаривают поверить, что кастомизированый специальными людьми Android — это безопасная система.
С этой новостью всё просто. Смотрим оригинал:
https://gizmodo.com/the-fbi-busts-phantom-secure-ceo-for-allegedly-selling-1823682044
«Crucially, the complaint alleges that Ramos and Phantom were not simply incidental to a crime, like Apple might be when a criminal uses an iPhone, but that the company was specifically created to facilitate criminal activity.»
«Что наиболее важно, заявитель утверждает, что Рамос и Phantom не просто были случайными соучастниками (?) преступления — как Apple, когда преступник пользуется iPhone — но что компания была специально создана для совершения преступных действий».
В общем, ребята поставляли оборудование напрямую всем без разбора, даже зная, что поставляют его наркокартелю — в этом суть.
швобода
В принципе, если ты продаёшь преступнику йогурт, заведомо зная, что он преступник — то ты даёшь ему средство для совершения преступлений, а именно, белки, жиры и быстрые углеводы.
камон. вся эта история куда пикантнее, если знать, что «pgp for blackberry» это стопроцентный скам. это говноподелка на основе симантековского api, которую писали два вьетнамца, остальные используют по франшизе, но интересно не это, а то, что все ключи генерируются server-side и там же хранятся.