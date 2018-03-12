Ernst&Young опубликовала исследование рынка широкоплосного доступа в интернет в Москве и крупных городах России. Один из основных трендов — переход части абонентов от звонков через сотовых операторов к голосовому общению при помощи мессенджеров. 31% опрошенных компанией использует мессенджеры наравне с обычной голосовой связью, а 8% использует их как приоритетный способ связи. Наибольший рост продемонстрировали Skype и WhatsApp, в Skype быстро теряет позиции.

Все больше людей пользуется для доступа в интернет Wi-Fi сетями. За 2 года количество точек общественного доступа Wi-Fi в Москве выросло более чем в 10 раз, при этом количество сессий и трафик снижаются, пишут авторы отчета.

Пользователи беспроводного интернета от сотовых операторов уделяют все меньше внимания выбору тарифа, большинство абонентов вообще не помнит, каким тарифом они пользуются.