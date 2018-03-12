Каршеринг YouDrive предложил желающим владельцам машин свои технологии и пообещал создать им «собственный каршеринг» в любом городе России. Операционной деятельностью займётся не владелец транспорта, а YouDrive. Компания заверила, что затраты в сегменте каршеринга окупаются за 3 года, а затем машину всё ещё можно продать на вторичном рынке (так называемый "операционный лизинг"). В феврале в Москве запустился проект Яндекс.Драйв, этот каршеринг изначально отказался от существенной части капитальных расходов на захват доли рынка — автомобили проекта принадлежат лизинговой компании Major Profi.

Новых лизинговых партнёров Яндекс.Драйв пока открыто не приглашает. Хотя в «такси» — смежном с каршерингом автобизнесе — «Яндекс» давно применяет модель, которую сегодня запустил YouDrive в сегменте каршеринга. «Яндекс» обещает потенциальным инвесторам Яндекс.Такси: «Вы можете стать партнёром большого бизнеса и открыть партнёрский таксопарк … бизнес не принесёт много забот: мы поможем вам приобрести автомобили […] »

YouDrive считает, что его предложение подходит автопроизводителям, автодиллерам и просто инвесторам. Через YouDrive владельцы машин могут гибко регулировать клиентскую базу. От «всех желающих», до «избранных», когда поиском и подбором подходящих клиентов занимается сам владелец машин.

Сегодня же YouDrive объединил в своём приложении автомобили конкурирующих раньше сервисов TimCar, EasyRide, Carenda и Urentcar. Машины «каршерингов-созюников» доступны водителям в стандартном мобильном приложении YouDrive без дополнительных регистраций. Таким образом через одно приложение в Москве, Сочи, Краснодаре и Минводах стало доступно около 2000 машин, тогда как у Яндекс.Драйва пока есть (по состоянию на конец февраля) лишь 750 машин исключительно в Москве.