F5 Networks объявила о покупке разработчика веб-сервера Nginx за $670 млн. Экс-рамблеровец Игорь Сысоев создал веб-сервер с открытым кодом в 2002 году, а коммерческие продукты на его базе основатель совместно с партнёрами разрабатывает с 2011 года, в 2013-м появился «Nginx Plus», с дополнительными модулями и платной поддержкой. Среди партнёров Nginx: Amazon, Google, IBM, Microsoft, Red Hat. Разработками компании пользуются в Facebook, Netflix, WordPress, Pinterest, «Яндексе», Mail.Ru Group, «ВКонтакте» и других крупнейших интернет-проектах.
F5 и прежние владельцы договорились, что Nginx и дальше сохранит открытость, а главный архитектор проекта Игорь Сысоев, глава московского офиса Максим Коновалов и Гас Робертсон (руководитель американской Nginx Inc., в прошлом вице-президент Red Hat и один из инвесторов Nginx) продолжат работать над Nginx, но уже в составе F5. За свою историю Nginx Inc. привлекла $104 миллиона Index Ventures, e.ventures (в прошлом BV Capital), Goldman Sachs, New Enterprise Associates, Telstra Ventures, а так же Runa Capital Сергея Белоусова, венчурного фонда Майкла Делла и других.
Now it’s official — Nginx был куплен корпорацией F5 Networks за $670M!
Runa Capital была первым инвестором в 2011 году (вместе с e.ventures и MSD Capital) и продолжала инвестировать в последующих раундах — в результате фонд очень хорошо заработал :)
Thanks to NGINX, Inc. team for this amazing adventure!
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Сравните со стоимостью Рамблера
¯\_(ツ)_/¯
а ведь мог бы в ростехе каком-нибудь служить, дипиай там, яровая, касперская…
А служил в Рамблере. Крюков там, Ашманов, Бартунов, Тутубалин.
«Сравните со стоимостью Рамблера»
Это полезное ментальное упражнение.
Потому что Сысоев проработал в Рамблере больше 10 лет. Вам столило бы обдумать это обстоятельство и его связь с Нгинксом.
Какое отношение, кстати, имеет Касперская к Яровой, Ростеху и «дипиай»? Эй, бездельник анонимный, я тебя спрашиваю.
Слово дня «привлёкла».
Ну она привлёкательная компания такая.
Runa Capital была инвестором Nginx с его первого раунда в 2011, и мы решили поделится своим видением истории компании с точки зрения венчурного фонда — от идеи продукта в 2002 году до продажи компании в 2019 году:
https://medium.com/runa-capital-collection/nginx-and-runa-story-6e27e2a4ab5d
Остается только поздравить выдающегося программиста Игоря Сысоева с правильным коммерческим решением в жизни.
Этих денег и детям, и внукам хватит на проживание даже в самых богатых районах LA до конца 22 века.
Ваша уверенность что этих денег хватит на три поколения выдаёт в вас человека с недостаточным уровнем фантазии.
Юрий, ну просрать-то можно любые деньги. Это было образное предположение, что вот сейчас Сысоеву уже можно не работать программистом, а заделаться, к примеру, рантье. Однако, насколько могу судить, русские программисты до сих пор чрезвычайно востребованы в США. Вообще сам офигел, когда узнал, сколько в Силиконовой долине фирм, в которых основной костяк — люди с русскими и украинскими фамилиями.
Ваша уверенность что этих денег хватит на три поколения выдаёт в вас человека с недостаточным уровнем фантазии.
Оно вообще выдаёт его. Во всём.
Как он слюной-то не захлебнулся.
На самом деле даже неизвестно, сколько там получил или получит Сысоев.
Двести лямов, например, профукать можно довольно легко даже за одну шестую жизни, а не за три. А уж сто вообще за 2−3 года.
от идеи продукта в 2002 году
Насколько я помню, когда Сысоев пришёл в Рамблер в 2001, он уже делал сервер.
И в истории нет эпизода, когда он ушёл из Рамблера, сделал компанию, а потом вернулся в Рамблер.
Чего инвесторы и прочие паразиты радуются понятно.
А есть повод для радости у создателя? Была корова и нет её.
Полный карман сомнительных бумажек с которыми уйма возни по их сохранности т.к. тают каждый день.
Есть ещё вопрос про повод для радости для Российской Федерации.
продукт жив и будет развиваться, а за Игоря Сысоева можно только очень порадоваться… продукт одного разработчика, старая школа, таких больше не будет…