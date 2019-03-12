F5 Networks объявила о покупке разработчика веб-сервера Nginx за $670 млн. Экс-рамблеровец Игорь Сысоев создал веб-сервер с открытым кодом в 2002 году, а коммерческие продукты на его базе основатель совместно с партнёрами разрабатывает с 2011 года, в 2013-м появился «Nginx Plus», с дополнительными модулями и платной поддержкой. Среди партнёров Nginx: Amazon, Google, IBM, Microsoft, Red Hat. Разработками компании пользуются в Facebook, Netflix, WordPress, Pinterest, «Яндексе», Mail.Ru Group, «ВКонтакте» и других крупнейших интернет-проектах.

F5 и прежние владельцы договорились, что Nginx и дальше сохранит открытость, а главный архитектор проекта Игорь Сысоев, глава московского офиса Максим Коновалов и Гас Робертсон (руководитель американской Nginx Inc., в прошлом вице-президент Red Hat и один из инвесторов Nginx) продолжат работать над Nginx, но уже в составе F5. За свою историю Nginx Inc. привлекла $104 миллиона Index Ventures, e.ventures (в прошлом BV Capital), Goldman Sachs, New Enterprise Associates, Telstra Ventures, а так же Runa Capital Сергея Белоусова, венчурного фонда Майкла Делла и других.