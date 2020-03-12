Кирилл Фирсов, владелец Deer.io, арестован 7 марта в аэропорту Нью-Йорка. Deer.io -- конструктор и хостинг магазинов цифровых товаров. Через свои магазины пользователи платформы продавали в основном нелегальные товары -- взломанные серверы, аккаунты в социальных сетях и других сервисах, персональные данные и т. д. «Органам правопорядка не удалось найти ни одного легального бизнеса среди 250 проанализированных клиентов площадки», передаёт ZDNet. Сотрудники ФБР несколько раз закупили через площадку персональные данные и убедились, что они настоящие.

Всего на ней работают более 24,000 магазинов, они «заработали уже более 1,5 млрд рублей», утверждается на Deer.io. Фирсова обвиняют в том, что он знал о характере деятельности своих клиентов и сам рекламировал площадку на хакерских форумах. Сомнительная репутация копится у Deer.io как минимум с 2016 года: площадка попала в аналитический отчёт о киберпреступности, на ней продавались украденные с LinkedIn и MySpace данные, Фирсов отказывался закрывать криминальные магазины, ссылаясь на то, что он гражданин РФ, а российских законов площадка не нарушает (компания зарегистрирована на Мальте).

В российских соцсетях распространился скриншот сообщения Фирсова, которому не давали визу в США, а потом наконец дали в последний момент, и он очень обрадовался.

Тем временем, в Сан-Франциско вчера начался суд над еще одним россиянином, Евгением Никулиным, которого обвиняют во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году. Его арестовали в 2016 году в Чехии, после чего в США два года добивались экстрадиции. Если суд примет сторону обвинения, Никулину грозят 30 лет тюрьмы и $1 штрафа.

В обвинении по этому делу фигурирует топ-менеджер Group-IB Никита Кислицин.