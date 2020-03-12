Кирилл Фирсов, владелец Deer.io, арестован 7 марта в аэропорту Нью-Йорка. Deer.io -- конструктор и хостинг магазинов цифровых товаров. Через свои магазины пользователи платформы продавали в основном нелегальные товары -- взломанные серверы, аккаунты в социальных сетях и других сервисах, персональные данные
Всего на ней работают более 24,000 магазинов, они «заработали уже более 1,5 млрд рублей», утверждается на Deer.io. Фирсова обвиняют в том, что он знал о характере деятельности своих клиентов и сам рекламировал площадку на хакерских форумах. Сомнительная репутация копится у Deer.io как минимум с 2016 года: площадка попала в аналитический отчёт о киберпреступности, на ней продавались украденные с LinkedIn и MySpace данные, Фирсов отказывался закрывать криминальные магазины, ссылаясь на то, что он гражданин РФ, а российских законов площадка не нарушает (компания зарегистрирована на Мальте).
В российских соцсетях распространился скриншот сообщения Фирсова, которому не давали визу в США, а потом наконец дали в последний момент, и он очень обрадовался.
Тем временем, в Сан-Франциско вчера начался суд над еще одним россиянином, Евгением Никулиным, которого обвиняют во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году. Его арестовали в 2016 году в Чехии, после чего в США два года добивались экстрадиции. Если суд примет сторону обвинения, Никулину грозят 30 лет тюрьмы и $1 штрафа.
В обвинении по этому делу фигурирует топ-менеджер Group-IB Никита Кислицин.
Group-IB считает, что обвинения в адрес Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины, исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением. Более того, ни компания, ни ее сотрудник Никита Кислицин не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящие судебное заседание по делу Никулина
Добавить Нет комментариев