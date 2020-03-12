В описании обновления приложения «Почты России» для iOS появилась «отправка посылки по номеру телефона». Отправителю достаточно указать телефон получателя, получателю нужно указать свой адрес в приложении и разрешить такую отправку.

Отправитель не узнает полное ФИО или домашний адрес, а посылку можно будет получить по СМС-коду.

Корреспонденту TJournal сказали в «Почте России», что это «пилотный проект», он «попал в тестовую выборку», а полная информация будет «в конце марта». Дизайнер продуктов «Почты России» Илья Полянский написал о новой функции у себя в Фейсбуке.