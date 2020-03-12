Почта России тестирует доставку посылок по номеру телефона — без адреса и ФИО


В описании обновления приложения «Почты России» для iOS появилась «отправка посылки по номеру телефона». Отправителю достаточно указать телефон получателя, получателю нужно указать свой адрес в приложении и разрешить такую отправку.

Отправитель не узнает полное ФИО или домашний адрес, а посылку можно будет получить по СМС-коду.

Корреспонденту TJournal сказали в «Почте России», что это «пилотный проект», он «попал в тестовую выборку», а полная информация будет «в конце марта». Дизайнер продуктов «Почты России» Илья Полянский написал о новой функции у себя в Фейсбуке.

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Добавить 2 комментария

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    Иван Ильин Roem.ru

    Классно, но и недостаток системы очевиден. Лишняя цифровизация. Невозможно просто написать на коробочке телефонный номер отдать посылку в окошко приема посылок. Требуется лишнее мобильное приложение на телефоне, приложение Почты.
    Нужно оно на нем? Крайне изредка.

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