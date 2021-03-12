Пресс-секретарь и руководитель пресс-службы «Вымпелкома» Анна Айбашева уволилась и пишет об этом у себя в Facebook. Канал «Беспощадный пиарщик» в феврале сообщал, что в «Билайн» на должность «главного по пиару» поступила София Иванова, незадолго до этого покинувшая с командой «Сбер», но страница с контактами пресс-службы на корпоративном сайте пока не отражает ни ухода Айбашевой, ни прихода Ивановой. На запрос комментария в компании не ответили.

«Новый директор Торбахов зачистил всех топов: начиная от вице-президентов и до директоров макрорегионов, региональных диров по маркетингу/продажам и т. д. Видимо, добрался и до пресс-службы. Анне удачи! Екатеринбург ее помнит и гордится ей)))», пишет Мария Гладышева, которая работала в Билайне менеджером по связям с общественностью и рекламе.