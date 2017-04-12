Компания «СО/Эра Мьюзик», в том числе занимающаяся менджментом рэп-групп 25/17 и «Лёд 9» (фактически это два проекта от одних и тех же музыкантов), подала в суд на «Яндекс» с требованием взыскать 5,4 млн рублей за нарушение авторских и смежных прав. Речь идёт о размещении на Яндекс.Музыке произведений этих групп.

Исключительная лицензия на музыку этих групп принадлежит «СО/Эра Мьюзик». Как рассказал «Известиям» представитель истца в суде, компания предоставляла свою музыку «Яндексу», однако «Яндекс» также воспользовался изображениями артистов для рекламы своего стриминга и нарушила другие смежные права.

«СО/Эра Мьюзик» попыталась договориться с поисковиком мирно, но это ей не удалось. 5 апреля компания предъявила иск о незаконном размещении альбомов и изображения артистов с суммой компенсации —5,4 млн рублей. Предварительное заседание суда назначено на 23 мая.