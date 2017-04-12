Второй год подряд «Скартел», который работает под брендом Yota, показывает отрицательную стоимость чистых активов. По закону владеющий компанией «Мегафон» должен либо ликвидировать юридическое лицо, либо выделить дополнительные инвестиции. На ситуацию обратили внимание «Ведомости».

По итогам 2016 года стоимость капитала составила -2,17 млрд рублей. Отрицательную стоимость чистых активов оператор показывал и в 2015 году, тогда она составляла -804,68 миллионов рублей.

Представители «Скартела» и «Мегафона» объяснили финансовую ситуацию в конце 2016 году активным запуском новых регионов и высокими расходами на развитие и масштабирование бизнеса на новых территориях для Yota. Также в компании рассказали, что с третьего квартала прошлого года расходы оператора значительно сократились, а выручка продолжала расти.